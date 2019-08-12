Секса у нас нет: вышел провокационный клип Анны Плетневой в стиле 80-х годов

41-летняя Анна Плетнева из группы «Винтаж» не перестает эпатировать публику не только смелыми текстами, но и откровенными видео. «Мама троих детей в свои годы выглядит прекрасно», — отмечают поклонники. При этом звезда во многих интервью говорит о том, что ее образ на сцене и в реальной жизни кардинально отличается: дома она домашняя и уютная, а на публике становится роковой красавицей.

Образ женщины-вамп она продолжает эксплуатировать и в новом клипе на песню «Интуиция», который на днях появился в Сети. Смелая работа, вдохновленная фильмами Виктора Цоя «Игла» и «Асса», привлекает откровенностью и смелыми нарядами Анны. Например, солистка спокойно прогулялась в нижнем белье по центру Москвы, а также по одному из вокзалов.