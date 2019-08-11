Мстят до последнего вздоха. Вот ТОП-4 самых злопамятных знаков Зодиака

Скорпион

За Скорпионами давно закрепилось звание самых обидчивых и мстительных на планете. Все дело в их обостренном чувстве справедливости!

Рак

Раки обладают славой искусных мстителей. Они никогда в жизни не забудут о том, как их обидели. Враг будет мучиться при каждой встрече.

Дева

Мягкие по характеру Девы будут до конца жизни помнить о том, как же больно им сделал обидчик. Их злопамятность не несет в себе агрессии. Но то, что они могут зациклиться на конфликте надолго – не вызывает сомнений.

Телец