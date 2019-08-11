Мстят до последнего вздоха. Вот ТОП-4 самых злопамятных знаков Зодиака

Есть ли вы среди них? Вот ТОП-4 самых злых знаков Зодиака от журнала «Лиза»!
Скорпион
За Скорпионами давно закрепилось звание самых обидчивых и мстительных на планете. Все дело в их обостренном чувстве справедливости!
Рак
Раки обладают славой искусных мстителей. Они никогда в жизни не забудут о том, как их обидели. Враг будет мучиться при каждой встрече.
Дева
Мягкие по характеру Девы будут до конца жизни помнить о том, как же больно им сделал обидчик. Их злопамятность не несет в себе агрессии. Но то, что они могут зациклиться на конфликте надолго – не вызывает сомнений.
Телец
Представители знака легко могут заставить людей нервничать, если что-то идет не по их плану. Ведь порой в Тельцах просыпается настоящий свирепый бык, который не успокоится. Лучше не обижайте Тельцов.