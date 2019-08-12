Близнецы о покое могут только мечтать, а Львам повезет! Гороскоп на 12 августа
День неспокойный, полный незначительных событий, порождающих суету, неоправданную активность. Многие озабочены вопросами своих отношений с окружающими, и эта тенденция заметна как в личной сфере, так и в деловой: чрезвычайно важным и срочным делом кажется поиск единомышленника, партнера и союзника, необходимость провести некоторое время в одиночестве или решить какие-то проблемы самостоятельно становится серьезной проблемой.
Нельзя идти у эмоций на поводу: те, кто способен руководствоваться логикой, смогут избежать многих неприятностей. Важна разборчивость в контактах, нежелательно иметь дело с сомнительными особами и связывать себя долгосрочными обязательствами. Вести доверительные беседы стоит лишь с давними знакомыми, надежными друзьями.
Овен
У Овнов могут возникнуть финансовые трудности, и представители данного знака едва ли спокойно отнесутся к переменам в данной сфере. Придется отказаться от некоторых расходов, отложить исполнение давних желаний. Вы можете чувствовать себя несправедливо наказанными, обиженными. Постарайтесь совладать с эмоциями и ищите утешения в труде – неподдельный энтузиазм будет щедро вознагражден, и вскоре дела пойдут на лад.
В личной жизни время для бездействия и рефлексии тоже не самое подходящее. Вы давно определились со своими желаниями, так начинайте работать над их исполнением: страдания не пропадут даром.
Телец
Тельцам предстоит искать ответы на непростые вопросы, однако сегодня у представителей данного знака вполне достаточно энергии для того, чтобы справиться с любыми трудностями. Возможно появление новых идей, перспективных проектов. Помните, что наиболее важные задачи нужно решать самостоятельно, сотрудничество же будет плодотворным лишь в том случае, если позицию лидера займете вы.
Не исключены споры с руководством или старшими членами семьи – ваше стремление к независимости не всеми, к сожалению, будет встречено благосклонно. Найти общий язык с любимым человеком смогут Тельцы, готовые прислушаться к своей интуиции, принять во внимание эмоциональную составляющую отношений.
Близнецы
Близнецы сегодня о покое могут только мечтать: представителям данного знака придется решать огромное количество разнообразных проблем, причем не только своих собственных. Помогать стоит только тем, кто об этом просит – остальные сочтут вашу заботу навязчивой и благие намерения могут обернуться неприятностями для всех. Удачный день с точки зрения финансов: вероятны денежные поступления, инвестиции будут выгодными.
Отношения с близкими людьми, довольно напряженные в первой половине дня, будут постепенно улучшаться. С любимым человеком сегодня стоит обсудить планы на будущее: сейчас у вас есть шанс преодолеть разногласия, которые становятся все более значительными.
Рак
День неоднозначный, но связанный с весьма значительными и приятными переменами в личной жизни. Одних представителей знака ожидают многообещающие знакомства, других – примирения после ссоры. Этот день идеально подходит для восстановления прерванных отношений; вы проанализировали свои ошибки, и едва ли повторите их снова, оставили в прошлом обиды и, главное, поняли, чего действительно хотите.
В деловой сфере ситуация складывается скорее неблагоприятная: придется менять планы и приспосабливаться к неблагоприятным обстоятельствам. Возможны конфликты с руководством, разногласия с коллегами. Финансовая ситуация значительно не изменится.
Лев
Довольно удачный день, когда награда пропорциональна приложенным усилиям, а ситуация в целом разворачивается примерно так, как вы и предполагали. В сфере влияния негативных тенденций находится здоровье, не исключены недомогания, обострения хронических болезней. В остальном же звезды на стороне Львов, поэтому можно рассчитывать на успех.
Личные отношения складываются гармонично и ровно; не стоит ожидать ни головокружительных перемен, ни каких-то выдающихся событий. Желательно проводить больше времени на людях, посещать развлекательные мероприятия – это пойдет вам на пользу и поможет сохранить хорошее настроение.
Дева
Наиболее сильным будет влияние позитивных тенденций на сферу личных отношений – здесь ситуация складывается просто замечательная. Вам не придется прикладывать нечеловеческих усилий для достижения цели: звезды позаботятся о том, чтобы желания исполнялись почти «по щучьему велению». Может напомнить о себе человек, к которому вы некогда питали очень нежные чувства, и ничто не мешает дать отношениям второй шанс.
В деловой сфере серьезные перемены маловероятны, ситуация стабильная, можно передохнуть. День также подходит для проведения оздоровительных и профилактических процедур, умеренных физических нагрузок.
Весы
Весы сегодня больше склонны к мечтам и размышлениям, чем к активной деятельности, и следствием такой позиции будет общее снижение ритма жизни. День вообще обещает быть достаточно спокойным, вам не придется решать важные вопросы в спешке. Вероятно улучшение финансового положения. Вопросы, касающиеся распределения бюджета и планирования покупок остро стоят во многих семьях, в некоторых случая возможны серьезные разногласия на этой почве. Звезды советуют не принимать окончательных решений.
День подходит для поездок и экскурсий, а также учебы, аналитической работы. Быстро усваивается полезная информация, идет на пользу чужой опыт.
Скорпион
Неплохой день ожидает Скорпионов. Представителям данного знака многое дается легко, появляется возможность реализовать давние планы. Однако следует помнить, что, слишком увлекшись одним, пусть и важным, делом, вы рискуете упустить из виду ряд значимых факторов. Будьте наблюдательны! События этого дня позволят сделать выводы, благодаря которым ваши успехи станут по-настоящему выдающимися.
И в деловой, и в личной сферах позитивные тенденции достаточно сильны. Острая интуиция подсказывает, как следует действовать, а дипломатические способности позволяют избегать ссор и прекрасно ладить с окружающими.
Стрелец
День будет довольно напряженным, и порой даже неунывающие и преисполненные оптимизма Стрельцы будут чувствовать себя почти несчастными. Основная проблема состоит в нехватке позитивных эмоций – сегодня звезды, увы, не собираются баловать вас увлекательными приключениями и новыми впечатлениями. Несколько лучше других будут чувствовать себя творческие натуры, у которых не будет оснований жаловаться на недостаток интересных идей.
Очень важна поддержка близких людей, и сегодня вы непременно ее получите. День подходит для встреч со старыми друзьями и любимым человеком, общения с членами семьи. Активное участие в светской жизни нежелательно.
Козерог
Вероятны профессиональные успехи, настоящие победы на деловом поприще. Конкуренты вынуждены будут отступить, а недоброжелатели – уйти с вашего пути: сегодня вам нет равных, и это совершенно очевидно для всех. Значительно улучшится финансовое положение, возможны значительные денежные поступления из неожиданных источников.
Вы легко достигнете взаимопонимания с родственниками, а потому сможете решить многие общие проблемы. С точки зрения романтических отношений день не самый удачный и простой, здесь Козерогам не помешает осторожность. Не исключены проблемы со здоровьем, однако недомогания не испортят вам настроения.
Водолей
День неоднозначный. Безусловно благоприятная ситуация складывается в сфере романтических отношений. Влюбленные смогут достичь взаимопонимания, одинокие Водолеи – завязать интересные знакомства. Все складывается просто замечательно даже у тех, кто уже отчаялся найти свою «половинку» и привык жаловаться на несправедливость судьбы. Пользуйтесь открывающимися возможностями и не бойтесь проявлять инициативу: этого достаточно для успеха в личной сфере.
В профессиональной деятельности, напротив, пригодятся осторожность и осмотрительность. Следуйте советам опытных людей, старайтесь рисковать, и неприятности обойдут вас стороной.
Рыбы
Снижается жизненный тонус Рыб, представителей данного знака сегодня не назовешь деятельными и энергичными. Однако ситуация и не требует чрезмерной активности; старайтесь не упускать из виду того, что происходит вокруг, и вам вполне удастся «не отстать от жизни». Возможно решение старых проблем как профессионального, так и личного характера; в обоих случаях успех придет к тем, кто готов испытать новые методы, действовать вопреки сложившимся традициям и привычкам.
Сравнительно легко решаются разного рода практические задачи – где раздобыть денег, как приятно и с пользой провести вечер, что сделать для обустройства дома. В целом, чем тверже вы стоите на земле, тем лучше пройдет этот день.