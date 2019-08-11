Самая сексуальная ведущая Первого канала показала фото в кружевном белье
Ведущей международного музыкального фестиваля «Жара», который в июле прошел на берегу Каспийского моря в Баку, стала сексуальная Яна Кошкина. Ее соблазнительные формы будоражат мужчин, но она на работе – поэтому неприступна.
Актриса и телеведущая Яна Кошкина опубликовала на своей странице в Instagram откровенную студийную фотографию. На снимке красотка с пятым размером бюста запечатлена в кружевном боди черного цвета.
Яна Кошкина обладает притягательными для мужских взглядов изгибами фигуры. Красотка не стесняется демонстрировать свое достоинство.
И злопыхатели, и преданные поклонники талантов актрисы сходятся во мнении – ее объемная грудь может претендовать на самостоятельную роль и уж точно заслуживает персонального аккаунта в Instagram. Ведущая в очередной раз заставила говорить о себе и привлекла десятки тысяч восхищенных взглядов всего одной фотографией. Восторгам поклонников не было предела.
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