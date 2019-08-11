Самая сексуальная ведущая Первого канала показала фото в кружевном белье

Актриса и телеведущая Яна Кошкина опубликовала на своей странице в Instagram откровенную студийную фотографию. На снимке красотка с пятым размером бюста запечатлена в кружевном боди черного цвета.

И злопыхатели, и преданные поклонники талантов актрисы сходятся во мнении – ее объемная грудь может претендовать на самостоятельную роль и уж точно заслуживает персонального аккаунта в Instagram. Ведущая в очередной раз заставила говорить о себе и привлекла десятки тысяч восхищенных взглядов всего одной фотографией. Восторгам поклонников не было предела.