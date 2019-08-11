Вс, 11.08.2019
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  • Она сказала «да»? Стало известно о свадьбе Бондарчука

Она сказала «да»? Стало известно о свадьбе Бондарчука

Федор Бондарчук и Паулина Андреева

ФОТО: SCANPIX

В СМИ и социальных сетях пишут, что режиссер Федор Бондарчук наконец-то сделал предложение своей спутнице. Однако официально пока эта информация не подтверждена. 

В начале сентября 2019 года Бондарчук и Андреева могут сыграть свадьбу. Точная дата церемонии пока не сообщается, сами звезды не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева состоят в отношениях с 2016 года. Тогда режиссер впервые пригласил молодую актрису в передачу "Кино в деталях". Первый официальный выход в свет Федора и Паулины состоялся на "Кинотавре" в Сочи.

ФОТО: SCANPIX

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