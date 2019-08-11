Слишком большая грудь! Украинской красавице пришлось доказывать, что ее формы — натуральные
В Сети активно обсуждают финальный состав участниц конкурса красоты «Мисс Украина». В него вошли 25 девушек со всей Украины с модельными параметрами. Правда, без скандала не обошлось.
Еще на старте отборочного тура зрители поставили под сомнение натуральность форм одной из претенденток на участие в конкурсе одесситки Марины Киосе. «У нее слишком большая грудь и губы, такие объемы не могут быть натуральными», — говорилось в ее адрес в комментариях. В ответ на это Марина опровергала все факты хирургического вмешательства в свою внешность и пообещал доказать это.
Увидев эту пышногрудую украинку теперь уже и среди финалисток конкурса, вопрос о ее формах стал еще больше интересовать публику. И так в сеть попало пикантное фото, на котором девушка без белья и едва ли прикрывает грудь рукой.
Это просто абсурд какой-то! Людям совершенно не интересно, что я спасла жизнь человек, поделившись с ним своей кровью, не интересно, что я была соавтором книги, снималась во множестве музыкальных клипов, что уже который год работаю на телевидении и в период сумасшедшей конкуренции случается, что меня показывают на трех телеканалах одновременно. Людей интересует моя грудь! Моя грудь — моя! Она у меня от мамы, а не от европейского производителя имплантов. Я надеюсь, это фото поставит окончательную точку в этом вопросе,
— говорит Марина Киосе.