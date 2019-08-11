Слишком большая грудь! Украинской красавице пришлось доказывать, что ее формы — натуральные

Это просто абсурд какой-то! Людям совершенно не интересно, что я спасла жизнь человек, поделившись с ним своей кровью, не интересно, что я была соавтором книги, снималась во множестве музыкальных клипов, что уже который год работаю на телевидении и в период сумасшедшей конкуренции случается, что меня показывают на трех телеканалах одновременно. Людей интересует моя грудь! Моя грудь — моя! Она у меня от мамы, а не от европейского производителя имплантов. Я надеюсь, это фото поставит окончательную точку в этом вопросе,