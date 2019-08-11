Фото: эстонская светская львица в ужасном состоянии попала в больницу в Италии
Эстонская светская львица и предприниматель Хети Тульве рассказала в Instagram об обстоятельствах, которые в итоге довели ее до больничной койки.
Едва ли не круглый год проводит в путешествиях по всему миру эстонка Хети Тульве. Женщина преимущественно посещает теплые страны и довольно редко возвращается на родину. Однако, на этот раз, в путешествии с ней произошла большая неприятность.
С помощью сервиса Instagram Stories, Хети поделилась последними новостями, которыми сильно обеспокоила своих поклонников.
37-летняя светская львица рассказала, что невероятная жара заставила ее обратиться в больницу. Женщину госпитализировали из-за плохого самочувствия и высокой температуры тела.
Температура поднялась до 40 градусов, в больнице ее удалось сбить до 39 градусов.
Остужаю мозг. Сбили лихорадку (температуру) до 39 градусов. Все еще киплю,
- написала она в комментарии.