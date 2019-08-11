Вс, 11.08.2019
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  • Фото: эстонская светская львица в ужасном состоянии попала в больницу в Италии

Фото: эстонская светская львица в ужасном состоянии попала в больницу в Италии
... но не переставала снимать фото для Instagram

Heti Tulve

ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist

Эстонская светская львица и предприниматель Хети Тульве рассказала в Instagram об обстоятельствах, которые в итоге довели ее до больничной койки. 

Едва ли не круглый год проводит в путешествиях по всему миру эстонка Хети Тульве. Женщина преимущественно посещает теплые страны и довольно редко возвращается на родину. Однако, на этот раз, в путешествии с ней произошла большая неприятность. 

С помощью сервиса Instagram Stories, Хети поделилась последними новостями, которыми сильно обеспокоила своих поклонников. 

37-летняя светская львица рассказала, что невероятная жара заставила ее обратиться в больницу. Женщину госпитализировали из-за плохого самочувствия и высокой температуры тела. 

ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist

Температура поднялась до 40 градусов, в больнице ее удалось сбить до 39 градусов. 

Остужаю мозг. Сбили лихорадку (температуру) до 39 градусов. Все еще киплю,

- написала она в комментарии. 

ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist

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