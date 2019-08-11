Надежда Савченко уехала в Латвию и искупалась в море прямо в платье
Бывший депутат Рады Надежда Савченко опубликовала в Facebook фото и видео с отдыха в Латвии.
На снимках экс-депутат позирует на побережье в изумрудном платье.
Балтийское море летом напоминает Черное море зимой. Холодная вода наполняет силой!
— подписала серию снимков Савченко.
Кроме того, в сторис экс-политик опубликовала видео купания в том самом платье. Видео по истечении определенного времени стало недоступно для загрузки, однако его успели опубликовать в YouTube.