Вс, 11.08.2019
Александр Ревва в Юрмале: «Эстонские девушки – одни из самых красивых в мире!» СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Надежда Савченко уехала в Латвию и искупалась в море прямо в платье

Надежда Савченко уехала в Латвию и искупалась в море прямо в платье
ФОТО И ВИДЕО!

Надежда Савченко.

ФОТО: STRINGER / Sputnik

Бывший депутат Рады Надежда Савченко опубликовала в Facebook фото и видео с отдыха в Латвии.

На снимках экс-депутат позирует на побережье в изумрудном платье.

Балтийское море летом напоминает Черное море зимой. Холодная вода наполняет силой! 

— подписала серию снимков Савченко.

Кроме того, в сторис экс-политик опубликовала видео купания в том самом платье. Видео по истечении определенного времени стало недоступно для загрузки, однако его успели опубликовать в YouTube.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ