Галерея: смотри, кто пришел на торжественный гала-вечер фестиваля Birgitta в Таллинне

2019 год отмечен 80-летием маэстро Эри Класа. Ему принадлежит идея фестиваля Биргитта, ставшего под его художественным руководством крупнейшим фестивалем музыкального театра в странах Балтии. Фестиваль состоится уже в пятнадцатый раз и даже сегодня, когда маэстро уже нет рядом с нами, теплыми августовскими вечерами, на развалинах Пиритаского монастыря, люди ощутят его присутствие.

Эри Клас прошел длинный творческий путь. Был художественным руководителем театра Эстония, дирижёром московского Большого театра, работал с балетным корифеем Джоном Ноймайером в Гамбургском оперном театре, был главным дирижёром в шведской Королевской опере и Московском театре Новая опера. Он стоял более, чем перед 100 оркестрами во всем мире, работал во всех жанрах и с известными солистами. Его многочисленные звукозаписи пополнили коллекции меломанов.

Эри Клас 1939-2016. ФОТО: Viktor Burkivski