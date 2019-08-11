Галерея: смотри, кто пришел на торжественный гала-вечер фестиваля Birgitta в Таллинне

С 9 по 18 августа в Таллинне у стен монастыря Биргитта проходит уникальный музыкальный фестиваль Birgitta Festival. Вчера, 10 авугста, состоялся гала-вечер «Звезды балета». Смотри, какая публика там собралась!
2019 год отмечен 80-летием маэстро Эри Класа. Ему принадлежит идея фестиваля Биргитта, ставшего под его художественным руководством крупнейшим фестивалем музыкального театра в странах Балтии. Фестиваль состоится уже в пятнадцатый раз и даже сегодня, когда маэстро уже нет рядом с нами, теплыми августовскими вечерами, на развалинах Пиритаского монастыря, люди ощутят его присутствие.
Эри Клас прошел длинный творческий путь. Был художественным руководителем театра Эстония, дирижёром московского Большого театра, работал с балетным корифеем Джоном Ноймайером в Гамбургском оперном театре, был главным дирижёром в шведской Королевской опере и Московском театре Новая опера. Он стоял более, чем перед 100 оркестрами во всем мире, работал во всех жанрах и с известными солистами. Его многочисленные звукозаписи пополнили коллекции меломанов.
Творчество Эри Класа характеризует его как человека очень деятельного и работоспособного. Он был в прекрасной форме будучи ещё совсем молодым и уже опытным мастером, был известен на Западе и на Востоке. Вершина его творческой славы совпала с периодом холодной войны, что являлось своего рода чудом, рождённым любовью к музыке.