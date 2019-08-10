Вся сверкает! Пенелопа Крус блестнула глубоким декольте в роскошном платье

8 августа в Лондоне состоялась премьера картины «Боль и слава» режиссера Педро Альмодовара, которая рассказывает о размышлениях кинорежиссера, находящегося на закате своего творческого пути. Главные роли в фильме исполнили Пенелопа Крус и Антонио Бандерас. Вместе актеры блистали на красной дорожке.