Вся сверкает! Пенелопа Крус блестнула глубоким декольте в роскошном платье
Актриса появилась на премьере фильма.
8 августа в Лондоне состоялась премьера картины «Боль и слава» режиссера Педро Альмодовара, которая рассказывает о размышлениях кинорежиссера, находящегося на закате своего творческого пути. Главные роли в фильме исполнили Пенелопа Крус и Антонио Бандерас. Вместе актеры блистали на красной дорожке.
Для выхода в свет 45-летняя Пенелопа выбрала элегантное вечернее платье из новой коллекции Ralph & Russо, расшитое опаловыми камнями, розовыми кристаллами, стеклянными бусинами и украшенное страусиными перьями.
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