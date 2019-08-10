Сб, 10.08.2019
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Леди Гаге пригрозили многомиллионным иском за песню Shallow

Lady Gaga ja Bradley Cooper

ФОТО: Reuters/ScanPix

Суперзвезду обвинили в краже музыкального рисунка из трека 2012 года для композиции к фильму «Звезда родилась».

Композитор Стив Ронсен обвинил певицу Леди Гагу в плагиате и пригрозил подать на исполнительницу многомиллионный иск. Он утверждает, что певица использовала в хите Shallow его мелодию из трека Almost (2012 год).

Ронсен пояснил, что имеется в виду музыкальный рисунок из трёх нот — соль, ля и си-бемоль. По данным издания Page Six, юристы композитора готовят судебный иск против Гаги с требованием выплатить "миллионы и миллионы долларов". Представители певицы не видят никакой проблемы, поскольку оспариваемый музыкальный эпизод звучит во многих произведениях, в том числе в песне Dust In The Wind (1978 год).

Ронсен пытается заработать легкие деньги на имени успешного человека. Это позорно и неправильно,

 — заявил адвокат Леди Гаги Орин Снайдер.

Леди Гага (настоящее имя — Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) родилась в семье американцев итальянского происхождения. Она почти молниеносно покорила вершину олимпа шоу-бизнеса, став лауреатом множества почетных премий, в том числе MTV Video Music Awards, MTV Europe Music Awards и, разумеется, «Грэмми». Леди Гага была признана самой влиятельной женщиной в мире по версии Times, а еще она обладательница премии «Оскар» за лучшую песню в фильме «Звезда родилась». Речь идет именно о песне Shallow, которая стала для нее судьбоносной.

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