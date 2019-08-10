Леди Гаге пригрозили многомиллионным иском за песню Shallow

Суперзвезду обвинили в краже музыкального рисунка из трека 2012 года для композиции к фильму «Звезда родилась».
Композитор Стив Ронсен обвинил певицу Леди Гагу в плагиате и пригрозил подать на исполнительницу многомиллионный иск. Он утверждает, что певица использовала в хите Shallow его мелодию из трека Almost (2012 год).
Ронсен пытается заработать легкие деньги на имени успешного человека. Это позорно и неправильно,
— заявил адвокат Леди Гаги Орин Снайдер.
Леди Гага (настоящее имя — Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) родилась в семье американцев итальянского происхождения. Она почти молниеносно покорила вершину олимпа шоу-бизнеса, став лауреатом множества почетных премий, в том числе MTV Video Music Awards, MTV Europe Music Awards и, разумеется, «Грэмми». Леди Гага была признана самой влиятельной женщиной в мире по версии Times, а еще она обладательница премии «Оскар» за лучшую песню в фильме «Звезда родилась». Речь идет именно о песне Shallow, которая стала для нее судьбоносной.