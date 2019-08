Леди Гаге пригрозили многомиллионным иском за песню Shallow

Композитор Стив Ронсен обвинил певицу Леди Гагу в плагиате и пригрозил подать на исполнительницу многомиллионный иск. Он утверждает, что певица использовала в хите Shallow его мелодию из трека Almost (2012 год).

Ронсен пояснил, что имеется в виду музыкальный рисунок из трёх нот — соль, ля и си-бемоль. По данным издания Page Six, юристы композитора готовят судебный иск против Гаги с требованием выплатить "миллионы и миллионы долларов". Представители певицы не видят никакой проблемы, поскольку оспариваемый музыкальный эпизод звучит во многих произведениях, в том числе в песне Dust In The Wind (1978 год).