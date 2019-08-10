Семья просит о помощи! Молодая эстонка без вести пропала в Гонконге

«Моя сестра пропала во вторник. Пилле Феллас! Последний раз на связь она выходила, когда была в Гонконге, но есть основания полагать, что она могла отправиться в Перт, Австралия», - написала Хейке Телльманн в Facebook.

«Вся наша семья очень переживает и мы хотим, чтобы милая Пилле нашла дорогу домой или, по крайней мере, сообщила, что с ней все в порядке», - написала Телльманн и попросила всех поделиться данной публикацией в Facebook.