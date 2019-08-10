Вопрос века! Подходят ли друг другу одинаковые знаки Зодиака?

Рыбы заскучают друг с другом, а Львы будут бороться за трон и корону

По гороскопу можно с большой долей вероятности сказать, какие знаки будут вместе, а какие — нет. Есть разные типы совместимости: одни безошибочны, другие крайне неблагоприятны. И где-то между — вариант совместимости разных знаков Зодиака «Я и мое зеркало», в котором многое зависит не столько от звезд, сколько от самих партнеров.

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Овен — Овен

Юные Овны часто ищут кого-то подобного по духу и находят в лице своего знака Зодиака. А вот в зрелом возрасте все намного сложнее. Оба партнера импульсивные, целеустремленные и вспыльчивые, никто не хочет идти на компромисс и каждый мечтает о первенстве. Так что во время очередного скандала роману Овнов наступит конец.

Телец — Телец

Отношения двух Тельцов кажутся идеальными. Это консервативные и земные знаки Зодиака, так что их вполне устраивает то, что для них партнер — раскрытая книга. Им не надо интриги и урагана страсти, и вполне достаточно верности партнера и взаимности чувств. Вряд ли кто-то из Тельцов рискнет разрушить столь дорогую им стабильность.

Близнецы — Близнецы

Такие пары очень часто встречаются в юности. Отношения Близнецов напоминают ураган, который мчится вперед без какой-то определенной цели. Но в зрелом возрасте Близнецы редко сходятся из-за того, что считают себя личностью первого плана. А как в одном доме смогут ужиться два кандидата на одну главную роль?

Рак — Рак

Гороскоп совместимости знаков Зодиака ясно дает понять, что Рак Раку не пара. Рак сам в себе не может разобраться, а представьте, что будет, если в отношениях будет два Рака. Эмоциональность в квадрате грозит разрушить не только пару, но и самих Раков. Им легко будет начать отношения, они идеально совместимы в сексе, но совсем скоро смертельно устанут от душевных метаний друг друга.

Лев — Лев

Два Льва могут сойтись только в юные годы. В зрелом возрасте никому из них не придет в голову пустить в свой дом кого-то, с кем придется делить трон и корону. И лучше им самим понять это до того, как отношения перейдут какую-то черту, после которой нельзя будет вернуться. Львам светит бурный, но короткий роман — не более.

Дева — Дева

Кажется, что интеллектуальное равенство и одинаковые темпераменты — отличная основа для отношений Дев. Но это только в теории, а на практике такие отношения возможны только в юности. В зрелые годы партнерам не будет хватать в отношениях романтики и эмоциональности, которые они не смогут дать друг другу. Поэтому совместимостью знаков Зодиака тут и не пахнет.

Весы — Весы