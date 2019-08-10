Вопрос века! Подходят ли друг другу одинаковые знаки Зодиака?

Поначалу мало кто верит в гороскоп совместимости. Но после нескольких неудавшихся отношений открывают его, а там черным по белому написано — быть вместе нельзя. И если бы знать это раньше, то не пришлось бы тратить время на безнадежные отношения, пишет Eg.ru.
Рыбы заскучают друг с другом, а Львы будут бороться за трон и корону
По гороскопу можно с большой долей вероятности сказать, какие знаки будут вместе, а какие — нет. Есть разные типы совместимости: одни безошибочны, другие крайне неблагоприятны. И где-то между — вариант совместимости разных знаков Зодиака «Я и мое зеркало», в котором многое зависит не столько от звезд, сколько от самих партнеров.
Овен — Овен
Юные Овны часто ищут кого-то подобного по духу и находят в лице своего знака Зодиака. А вот в зрелом возрасте все намного сложнее. Оба партнера импульсивные, целеустремленные и вспыльчивые, никто не хочет идти на компромисс и каждый мечтает о первенстве. Так что во время очередного скандала роману Овнов наступит конец.
Телец — Телец
Отношения двух Тельцов кажутся идеальными. Это консервативные и земные знаки Зодиака, так что их вполне устраивает то, что для них партнер — раскрытая книга. Им не надо интриги и урагана страсти, и вполне достаточно верности партнера и взаимности чувств. Вряд ли кто-то из Тельцов рискнет разрушить столь дорогую им стабильность.
Близнецы — Близнецы
Такие пары очень часто встречаются в юности. Отношения Близнецов напоминают ураган, который мчится вперед без какой-то определенной цели. Но в зрелом возрасте Близнецы редко сходятся из-за того, что считают себя личностью первого плана. А как в одном доме смогут ужиться два кандидата на одну главную роль?
Рак — Рак
Гороскоп совместимости знаков Зодиака ясно дает понять, что Рак Раку не пара. Рак сам в себе не может разобраться, а представьте, что будет, если в отношениях будет два Рака. Эмоциональность в квадрате грозит разрушить не только пару, но и самих Раков. Им легко будет начать отношения, они идеально совместимы в сексе, но совсем скоро смертельно устанут от душевных метаний друг друга.
Лев — Лев
Два Льва могут сойтись только в юные годы. В зрелом возрасте никому из них не придет в голову пустить в свой дом кого-то, с кем придется делить трон и корону. И лучше им самим понять это до того, как отношения перейдут какую-то черту, после которой нельзя будет вернуться. Львам светит бурный, но короткий роман — не более.
Дева — Дева
Кажется, что интеллектуальное равенство и одинаковые темпераменты — отличная основа для отношений Дев. Но это только в теории, а на практике такие отношения возможны только в юности. В зрелые годы партнерам не будет хватать в отношениях романтики и эмоциональности, которые они не смогут дать друг другу. Поэтому совместимостью знаков Зодиака тут и не пахнет.
Весы — Весы
Эту пару объединит вечный поиск баланса и гармонии. Но даже объединение усилий с единомышленником не поможет Весам найти себя. Наоборот, Весы будут раскачивать друг друга еще больше, тем самым разрушая тот хрупкий баланс, который им иногда удается достичь. Так что рассчитывать на длительные отношения не стоит.
Скорпион — Скорпион
В классической астрологии есть мнение, что два одинаковых знака Зодиака не смогут ужиться. Все потому, что им будет трудно смириться с предсказуемостью партнера и негативными качествами своего знака в квадрате. Исключение — знаки водной стихии. Просто потому, что Скорпион не может быть предсказуемым даже для самого себя.
Стрелец — Стрелец
С первого взгляда у этих двоих мгновенно возникает взаимная симпатия. Гордые, амбициозные и властолюбивые личности найдут много общих тем, чтобы быть вместе дни и ночи напролет. Если Стрельцы будут сталкиваться лбами, доказывая, кто из них лучше, то эти двое объединят усилия в мечтах о мировом господстве.
Козерог — Козерог
Козерог вряд ли будет искать себе конкурента, которым, по сути, и будет второй Козерог. Этот знак стремится к лидерству и тотальному контролю партнера, так что в отношениях не будет гармонии, а будет постоянная война. Рано или поздно кто-то один из Козерогов устанет и пойдет на поиски менее сильного и амбициозного партнера.
Водолей — Водолей
В этой паре будет или конкуренция или любовь до потери пульса с первого взгляда. Но буря страсти пронесется, а на ее месте останется гора неисполненных бессмысленных надежд. Каждый из Водолеев будет мечтать о том, чтобы повернуть время вспять, но, как известно, первое впечатление можно произвести только один раз.
Рыбы — Рыбы
Если сложить, то получится четыре рыбы — многовато для одного аквариума. В юности это один из знаковых союзов, а вот с годами он не будет для Рыб таким интересным. Юным и не закаленным любовными испытаниями Рыбам будет хорошо и понятно друг с другом, но с годами им все же захочется интриги в отношениях. Поэтому и здесь, увы, совместимость знаков Зодиака возможна только со знаком «минус».