Просто «труп Невесты»: Анну Хилькевич разругали за внешний вид

Ой, смыть бы ей это все, а то на себя не похожа. А я не буду смывать. Я хочу быть неузнаваема и обворожительна,

Однако многие юзеры не нашли ничего привлекательного в таком образе. " Тот случай, когда сама накрасилась", "Как-то не очень, Анна, без яркого макияжа вы явно красивее", "Вот не люблю я такой яркий макияж ни на себе, ни на ком-то ещё. Может, потому что саму часто красят. И тут смотрю, Аня такая красивая с естественным, а этот, кажется, возраста добавил", "Как из мультика "Труп невесты"", – написали пользователи Сети.