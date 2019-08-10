Сб, 10.08.2019
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Смотри скорее! Новый клип Эда Ширана взорвал YouTube!

Ed Sheeran esinemas novembris Londonis Camdenis The Roundhouse'is toimunud sündmusel Music 4 Mental Health

ФОТО: Martin Harris/Capital Pictures / MAR/Scanpix

Незамысловатое видео песни под катание на велосипеде вызвало бурю эмоций, в том числе у испаноязычных зрителей, передает Лайф.

Новый клип британского певца Эда Ширана менее чем за сутки с момента выхода набрал более полутора миллионов просмотров на видеосервисе Youtube. Песня Nothing On You входит в альбом No.6 Collaborations Project, состоящий из, соответственно, коллабораций.

В новом клипе Ширана участвуют исполнитель хип-хопа Дэйв и аргентинский рэпер Пауло Лондра. Музыканты катаются на велосипедах по улицам Лондона и поют о любви.

Ранее Эд Ширан установил новый мировой рекорд, заработав на гастролях 736 миллионов долларов.

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