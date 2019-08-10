Почти как на Weekend! На Певческом поле отгремел хип-хоп фестиваль Wagwan

Самая горячая российская хип-хоп группа MiyaGi & Andy Panda в очередной раз привезет в Таллинн кавказский темперамент. Конечно же, ни один настоящий фестиваль не может обойтись без звезды эстонского рэпа и любимца всех меломанов, горячего парня Nublu. Взлетевший в 2018-ом на пик славы, Nublu покорил сердца своим летним хитом “Mina ka”, и с тех пор интерес к музыканту постоянно растет. DJ и продюсер Jillionaire из Тринидада в основном известен участием в группе Major Lazer, играющей электронную музыку. Туда также входят Diplo и Walshy Fire. Jillionaire создал уникальный стиль, соединив индийские танцевальные мелодии с музыкой house, dancehall и soca. Kabaka Pyramid & The Bebbele Rockers Band с Ямайки представляет собой смесь сильного, энергичного и мелодичного регги, подперченного хип-хопом. Финский музыкант Raappana удостоился титулп Reggae Artist 2005-го года и не раз поднимался на верхние строчки рейтинговых таблиц. Независимо от времени года, в сердцах тех, кто слушает музыку Raappana, наступает лето. На сцену также вышли Bad Art, Steppa Style, Mick Moon, YASMYN, Hennessy & Moeazy и другие артисты.