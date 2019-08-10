Вчера эта красотка исполняла танец живота, а сейчас выдвигается в президенты Туниса

21-летняя артистка Нермин Сфар, известная своими эффектными шоу, заявила, что собрала и представила в ЦИК более 35 тысяч подписей избирателей. И это в три раза превышает минимальное количество, необходимое для участия в выборах 15 сентября, пишет Gulf News со ссылкой на тунисское издание Ennahar.

Нермин отметила и несколько основополагающих пунктов своей предвыборной кампании. Танцовщица пообещала, что если станет президентом, то, во-первых, снизит цены на хлеб. Также она разрешит девушкам не ходить в хиджабе, вместо этого настаивает на ношении традиционных тунисских платьев.

Кроме того, кандидатка хочет штрафовать мужчин, которые собирались жениться, но не сдержали своё обещание. И намеревается предложить законопроект, согласно которому женщинам будет полагаться две трети наследства, а мужчинам одна.