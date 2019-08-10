А что по Фрейду? Дочь известнейшего современного психолога показала себя в белье

На сегодняший день он ялвяется одним из самых известных клинических психологов в мире. А еще у него есть дочь. Красавица, кстати говоря.

Микхейла Питерсон, у которой есть двухгодовалая дочь, является популярным Instagram-блогером. Большая часть ее постов посвящена вопросам питания.

26-летняя Питерсон и ее крайне неоднозначная диета в последнее время в центре внимания — в частности, Микейле посвящена огромная статья в британской газете The Times.

Следуя принципам своего отца, довольно одиозного психолога Джордана Питерсона, девушка оставила в своем ежедневном рационе только говядину, соль и воду. Она говорит, что обратиться к столь радикальной практике ее заставили «аутоиммунные симптомы»: депрессия, утомляемость и увеличение веса. «Это единственное, что помогло мне выйти из депрессии и избавиться от других симптомов, — поясняет Питерсон в своем блоге. — Я питаюсь так с 2017 года, и теперь никогда не вернусь к прежней жизни. Никогда раньше я не чувствовала себя так хорошо, и это потрясающе».

Кроме того, Питерсон, у которой есть годовалая дочь, уверяет, что диета хищника помогла ей прийти в форму после родов.