А что по Фрейду? Дочь известнейшего современного психолога показала себя в белье

Джордан Питерсон, безусловно, является блестящим примером высокоинтеллектуального бойца, закаленного не только в университетских академических сражениях, но и реальным «полевым» опытом клинического психиатра — человека, непосредственно проработавшего с весьма проблемным человеческим контингентом (убийцами, насильниками, маньяками) не один десяток лет прежде, чем он заступил на относительно мирную должность профессора психологии Университета Торонто. Ранее, в 1993—1997 гг. работал в Гарвардском Университете. Занимается психологией идеологии и религии, личностью и сознанием, тоталитарными системами.
На сегодняший день он ялвяется одним из самых известных клинических психологов в мире. А еще у него есть дочь. Красавица, кстати говоря.
Микхейла Питерсон, у которой есть двухгодовалая дочь, является популярным Instagram-блогером. Большая часть ее постов посвящена вопросам питания.
26-летняя Питерсон и ее крайне неоднозначная диета в последнее время в центре внимания — в частности, Микейле посвящена огромная статья в британской газете The Times.
Следуя принципам своего отца, довольно одиозного психолога Джордана Питерсона, девушка оставила в своем ежедневном рационе только говядину, соль и воду. Она говорит, что обратиться к столь радикальной практике ее заставили «аутоиммунные симптомы»: депрессия, утомляемость и увеличение веса. «Это единственное, что помогло мне выйти из депрессии и избавиться от других симптомов, — поясняет Питерсон в своем блоге. — Я питаюсь так с 2017 года, и теперь никогда не вернусь к прежней жизни. Никогда раньше я не чувствовала себя так хорошо, и это потрясающе».
Кроме того, Питерсон, у которой есть годовалая дочь, уверяет, что диета хищника помогла ей прийти в форму после родов.
В ее Instagram можно встретить фото в белье, но последнее из них, очевидно, станет едва ли не самым откровенным...
You think the sun can burn away my toddler cold? They're germ factories. Cute li'l germ factories. And without cold medicine.. Oof. Haha. Anyone else get AI symptoms when they get sick? . Couple of updates: 1. 90 percent sure I cured the c. diff problem. I'll make a YouTube video in a month once I'm sure it's gone and can show the tests. So that's HUGE. I've had this for 1.6 years sooooo, yeah. HUGE. No symptoms for 3 days. Want to do something right? Do it yourself. Don't want to get too hopeful too soon though. . 2. I lost 3 pounds after my last fast. Not food/water weight either. The weightloss happened after I finished. 3. If you want to get in on a 72 hour fast (or as long as you're comfortable with going), join my FB group "Don't Eat That". I'll also announce it here. We're doing an extended fast on Aug 26th :)