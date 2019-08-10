Деревушка Кясму превратилась в Ирландию! Смотри как прошел первый день легендарного фестиваля Viru Folk!

C 9 по 11 августа в Ляэне-Вирумаа проходит ежегодный фестиваль Viru Folk!
Фестиваль для всей семьи Viru Folk на этот раз знакомит с ирландской культурой. На самом деле, ирландская музыка хорошо известна и ценится во всем мире, ведь очень многие ирландцы переселились с острова в более широкий мир и повсеместно распространили свою культуру. Ирландские пабы можно найти во многих странах, и в них часто можно насладиться живой музыкой.
Любителям музыки из любого уголка земного шара наверняка будут известны такие песни, как “Molly Malone”, "Drunken Sailor", "The Wild Rover (No Nay Never)", "Whiskey in the Jar" и т.д. В Ирландии эти песни можно услышать каждый день — ирландцы очень любят музыку.
На этот раз организаторы Viru Folk пытаются создать в Кясму атмосферу, похожую на Ирландию, — здесь в течение трех фестивальных дней вы сможете послушать большое количество ирландской традиционной музыки, полюбоваться знаменитым ирландским степ-танцем и попробовать известный ирландский кофе, ирландское пиво и ирландский виски.