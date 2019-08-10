Деревушка Кясму превратилась в Ирландию! Смотри как прошел первый день легендарного фестиваля Viru Folk!

Фестиваль для всей семьи Viru Folk на этот раз знакомит с ирландской культурой. На самом деле, ирландская музыка хорошо известна и ценится во всем мире, ведь очень многие ирландцы переселились с острова в более широкий мир и повсеместно распространили свою культуру. Ирландские пабы можно найти во многих странах, и в них часто можно насладиться живой музыкой.