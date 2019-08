Деревушка Кясму превратилась в Ирландию! Смотри как прошел первый день легендарного фестиваля Viru Folk!

Любителям музыки из любого уголка земного шара наверняка будут известны такие песни, как “Molly Malone”, "Drunken Sailor", "The Wild Rover (No Nay Never)", "Whiskey in the Jar" и т.д. В Ирландии эти песни можно услышать каждый день — ирландцы очень любят музыку.