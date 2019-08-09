Видео: НЛО или призрак? Необычное явление в Павловском дворце взорвало Сеть

В Павловском дворце — крупнейшем музее Санкт-Петербурга — видеокамеры в ночь на 9 августа зафиксировали необычный летающий объект. Сотрудники разместили в Instagram ролик с мистическим летающим предметом в кадре и попросили фолловеров помочь им разобраться с природой данного явления.

«Камеры в Павловском дворце около часа ночи зафиксировали необычное явление в Египетском вестибюле. Никто не может объяснить, что же попало в объектив! » — утверждают работники музея.

Подписчики официального аккаунта Павловского дворца в соцсетях прониклись мистической атмосферой увиденного.

«НЛО!»; «Летит плавно, как медуза в океане, явно какая-то форма жизни!»; «Жуть…» — написали юзеры.

Однако среди просмотревших ролик нашлись рационалисты, сумевшие дать объяснение необычному явлению.