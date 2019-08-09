Видео: НЛО или призрак? Необычное явление в Павловском дворце взорвало Сеть

Сотрудники петербургского музея-заповедника уже обратились к специалистам, которые смогут объяснить природу неопознанного объекта, пишет Пятый канал.
В Павловском дворце — крупнейшем музее Санкт-Петербурга — видеокамеры в ночь на 9 августа зафиксировали необычный летающий объект. Сотрудники разместили в Instagram ролик с мистическим летающим предметом в кадре и попросили фолловеров помочь им разобраться с природой данного явления.
Подписчики официального аккаунта Павловского дворца в соцсетях прониклись мистической атмосферой увиденного.
«НЛО!»; «Летит плавно, как медуза в океане, явно какая-то форма жизни!»; «Жуть…» — написали юзеры.
Однако среди просмотревших ролик нашлись рационалисты, сумевшие дать объяснение необычному явлению.
Невероятное!!! Камеры в Павловском дворце около часа ночи зафиксировали необычное явление в Египетском вестибюле😱 Никто не может объяснить, что же попало в объектив! Как вы думаете, что это? UPD. Мы просматриваем записи с камер наблюдения за последний месяц в поисках аналогичных явлений; контактируем со специалистами, которые могли бы объяснить это явление. ⠀ #Павловск #павловскийпарк #дворец #павловскийдворец #египетскийвестибюль #лето #семейныйвыходной #летовпавловске #нло #ufo #Pavlovsk #pavlovskpark #park #spb #Petersburg #спб #питер #Петербург #pavlovsk_palace_and_park #summerpavlovsk #summer #palace #pavlovskpalace #ночь
«Обычно на камерах так пылинки выглядят, особенно если близко летят!» — утверждает «эксперт».