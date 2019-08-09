Советы всем знакам Зодиака на неделю с 12-18 августа

Овен

Семена, которые вы посадили в прошлом, взошли, можете собирать урожай. Вы просто должны сосредоточиться на выигрыше и проигнорировать потери. В будущем вы действительно будете сиять. Прекрасные возможности открываются перед вами: не медлите!

Телец

В эти дни вы сделаете все возможное, чтобы справиться с хаосом, который вас окружает. Оставайтесь организованными и поддерживайте мир с другими. Многие Тельцы смогут укрепить свой бюджет. Но: будьте экономными.

Близнецы

Сосредоточьтесь на деньгах и движении денежных средств. Вы будете более прямолинейны и общительны, чем обычно, но при этом отстаивайте свои права всеми способами. Это выгодное время для партнерства и приобретения новых друзей.

Рак

У вас будет много энергии и харизмы. Вы решите увеличить свое благосостояние и улучшить свое социальное положение или получить более оплачиваемую работу. Самочувствие ваше улучшится, но не забывайте отдыхать.

Лев

Большинство людей думают, что вы слишком игривы, но правда заключается в том, что на самом деле вы серьезный человек, и это понимают именно те люди, которые должны и остаются рядом с вами. Окажите больше внимания близким.

Дева

Вы очень популярны, и вам нравится проводить время с творческими людьми, заряженными положительной энергией людьми. Сейчас самое время поменять дом или улучшить существующий за счет ремонта, приобретения, перестановки мебели. Добавьте в него положительной энергетики.

Весы

Солнце взойдет на вашей улице, вы будете замечены миром, даже если вы не сделаете ничего особенного. Очевидно, что вы сможете использовать энергию и оптимизм, чтобы продвинуть себя в эти дни.

Скорпион

Изменения на рабочем месте или в личных отношениях могут вас волновать в эти дни. Скорее всего, все изменения будут к лучшему, поэтому излишне драматизировать не стоит. Займитесь собой, приведите мысли в порядок, и все встанет на свои места.

Стрелец

Юпитер - это планета, которая привлечет к вам богатство, удачу, возможности и интересных людей. Вы будете наслаждаться жизнью, и это еще не все: в ближайшем будущем вы заработаете много денег. Воспользуйтесь всеми возможностями, будьте внимательны.

Козерог

Следующая неделя ознаменована низкой энергией. Тем не менее все будет двигаться в нужном вам направлении, но в медленном темпе. Некоторые Козероги начнут по-настоящему чувствовать, кто они такие, переосмыслят свои личные духовные ценности. Не подгоняйте время, все нормально.

Водолей

Дружба важна для вас, потому что вы дружелюбнее других знаков. Ваши друзья не только оценят вас, но у вас будет возможность выступить посредником и добиться успеха в урегулировании споров. Оставайтесь собой в любых ситуациях.

Рыбы