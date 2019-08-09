Названы страны с самой вредной едой

В статье Zen.yandex.ru подобраны семь стран, в которых еда считается самой вредной.

Армения

Армения располагается на первом месте в рейтинге стран с вредной едой. Самые популярные блюда в этом государстве – десерты. Кроме того, местные жители часто заменяют полноценный прием пищи перекусом в виде шоколадного батончика или снеков.

Бельгия

Бельгия известна фирменными вафлями и шоколадными изделиями. Также туристов стараются угощать картошкой фри и пивом. Словом, одни сплошные углеводы и жиры, которые в сочетании вызывают ожирение. Именно поэтому многие бельгийцы страдают лишним весом.

США

Соединенные Штаты Америки уже давно имеют репутацию пищевого гиганта в сфере фастфуда. В этой стране большая часть людей страдает от ожирения, поскольку вредной пищей питаются практически все. Ведь маркетинговые компании производителей фастфуда заполнили все информационные каналы.

Чехия

Народная кухня Чехии включает мясные блюда. К мясу, салу и сосискам подают различные соусы и хлеб. Чтобы попробовать традиционные блюда, не нужно ходить только в кафе. Продукты для приготовления распространенных блюд продаются в каждом магазине по очень демократичным ценам. И это плюс. А вот минусы – это влияние на здоровье. Такая тяжелая пища очень быстро ведет к заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

Казахстан

Традиционная казахстанская еда очень жирная. Местные жители любят мясные и молочные продукты. В последние годы набирает силу еда из ресторанов быстрого питания. Фастфуд уже вошел в повседневную жизнь школьников и студентов.

Белоруссия

Народные блюда Белоруссии включают такие продукты, как картофель, молоко и хлеб. Такую еду по отдельности можно назвать здоровой пищей. Но большая часть белорусок имеет лишний вес из-за того, что не умеет сочетать продукты и зачастую готовит очень жирные и насыщенные блюда.

Аргентина

Любимый продукт местных жителей – белый хлеб. А самые популярные блюда местных жителей – пицца, паста, мясные кушанья и сладости. В результате такого питания население Аргентины имеет повышенный холестерин и заболевания сердца, а также страдает ожирением.