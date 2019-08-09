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Cтала известная точная причина смерти Вилли Токарева

Вилли Токарев на концерте в Таллинне, 2011 год.

ФОТО: STANISLAV MOSHKOV /

В Москве простились с Вилли Токаревым. Легендарного шансонье похоронили на Калитниковском кладбище столицы. В последний путь его провожала последняя супруга и дети.

На похоронах корреспондентам Sobesednik.ru удалось узнать истинную причину смерти Токарева. Как выяснилось, он умер от онкологического заболевания простаты.

— В конце июня Вилли обратился в Нью-Йорке к местным врачам, — рассказывает близкий друг шансонье Владимир Михайлов. — После обследования ему дали месяц жизни. Так, собственно, и вышло. Вилли прилетел в Москву, потому как у него были запланированы выступления. Отсюда его забрали в больницу. О том, что он серьезно болен, знали только самые близкие друзья.

С подобным заболеванием в свое время столкнулся Иосиф Кобзон, но он прожил больше десяти лет. Вилли не стало за полтора месяца.

— Заболевание коварное, — продолжает Владимир. — У Вилли была, видимо, запущенная форма. Хотя он никогда ни на что не жаловался.

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