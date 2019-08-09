Олег Майами: «Фадеев оставил меня без средств к существованию, я попрошайничал»

Вчера 28-летний Олег Майами ошарашил поклонников грубым заявлением в адрес Максима Фадеева. Певец поддержал Наргиз Закирову, которая сейчас переживает конфликт с продюсером. «Наргиз тоже сбежала от жирного», — прокомментировал ситуацию Олег.

А ведь еще недавно артист заявлял, что Фадеев стал для него вторым отцом и благодарил его за творческую поддержку и вдохновение. Как оказалось, первые конфликты с продюсером возникли еще в 2014 году. Тогда Максим расторг контракт с Майами, но уже через несколько месяцев подписал его снова.

«В 2014 году я в первый раз попал в ситуацию, которую практикуют в MALFA, чтобы укрощать своих «рабов». Мне срезали все концерты на два года. Оставили без средств к существованию, заставили попрошайничать у друзей. Я не мог заниматься творчеством, не мог выступать, поскольку по действовавшему тогда контракту мне практически все было запрещено. После этого меня заставили переподписать новый контракт, который я не могу ни с кем обсуждать. Поэтому просто намекну: поищите в Интернете, когда был мой последний концерт! Ничего не напоминает? А ведь запросы на выступления сыплются по несколько в день»,

— рассказал Олег «СтарХиту».

Действительно, в 2019 году Майами практически не выступал, при этом продолжал записывать новые композиции и снимать клипы. После его намека становится понятно: отсутствие гастролей — инициатива продюсерского центра Максима Фадеева.

Бывшие подопечные основателя лейбла MALFA неоднократно говорили о его сложном характере. Так, Елена Темникова заявляла, что Фадеев преследует ее и распространяет нелицеприятные слухи. Полина Гагарина признавалась, что не смогла с ним работать, поэтому отказалась подписывать контракт. Майами знаком со всеми этими историями, а некоторые развивались прямо у него на глазах.

«Я не могу комментировать эти слухи, у меня же контракт. Когда мой адвокат его расторгнет, вы все узнаете. Мне действительно есть о чем рассказать. «Санта-Барбара» на фоне происходящего в MALFA отдыхает. Всего вы не можете даже представить. А пока скажу только одно: нет дыма без огня»,

— подчеркнул Олег.

Ограничения продюсерского центра не влияют на амбиции музыканта. По словам Майами, у него есть поклонники, которые ждут каждую новую песню. Также он запустил собственное шоу на YouTube под названием Zames. Суть проекта проста: звездные гости собираются вместе, ужинают и обсуждают актуальные вопросы. Один из роликов снимался 10 часов подряд и довольно быстро собрал тысячи просмотров.