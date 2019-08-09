66-летняя Ирина Понаровская восхитила поклонников новой фотографией

Ирина Понаровская – икона стиля 80-90-х годов. Ее вкусом и образами восхищались миллионы поклонниц. Однако в начале 2000-х годов Понаровская покину сцену и 10 лет жила только для себя. «Я выбрала роскошный образ жизни. Я перестала быть артисткой и мне стало так мало нужно для счастья», - признавалась артистка.

Но недавно она вернулась к творчеству и опять начала гастролировать. Поклонники следят за каждым ее шагом, каждым выступлением и каждым новым появлением в социальных сетях.

Ирина Понаровская Instagram

И их кумир побаловала новой фотографией в шикарном платье. На снимке Ирина Понаровская позирует со своим директором Валерией Тувиной.