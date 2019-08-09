Водка из Чернобыля. В зоне отчуждения разлили первую бутылку Atomik

Группа британских и украинских ученых представила водку Atomik, произведенную из воды и зерна с Чернобыльской зоны отчуждения. Они будут продавать ее под брендом Chernobyl Spirit Company, а вырученные деньги планируют направить на помощь украинским общинам, пострадавшим от аварии на АЭС, пишет Афиша Daily со ссылкой на Би-би-си.
Хоть дистиллированный напиток и сделан из компонентов, находящихся в опасной близости к разрушенному ядерному реактору, он абсолютно безвреден. «Она не более радиоактивна, чем любая другая водка», ― говорит один из ее создателей, профессор Джим Смит.
Чернобыльская водка ― первый потребительский продукт, произведенный в зоне отчуждения. Ученые хотят показать, что часть земли в регионе уже может продуктивно использоваться. Главное для Чернобыля сейчас, говорит Смит, это проблема экономического развития, а не радиоактивность.
Команда Chernobyl Spirit Company состоит из исследователей, которые в течение долгих лет изучали, как земля в окрестностях АЭС восстанавливается после аварии 1986 года.
Пока выпущена только одна бутылка Atomik, но за год команда планирует произвести еще 500 штук. Сперва их собираются продавать растущему числу туристов, которые приезжают в зону отчуждения.