Водка из Чернобыля. В зоне отчуждения разлили первую бутылку Atomik

Хоть дистиллированный напиток и сделан из компонентов, находящихся в опасной близости к разрушенному ядерному реактору, он абсолютно безвреден. «Она не более радиоактивна, чем любая другая водка», ― говорит один из ее создателей, профессор Джим Смит.

Чернобыльская водка ― первый потребительский продукт, произведенный в зоне отчуждения. Ученые хотят показать, что часть земли в регионе уже может продуктивно использоваться. Главное для Чернобыля сейчас, говорит Смит, это проблема экономического развития, а не радиоактивность.

Водка из Чернобыля. ФОТО: HO / AFP

Команда Chernobyl Spirit Company состоит из исследователей, которые в течение долгих лет изучали, как земля в окрестностях АЭС восстанавливается после аварии 1986 года.