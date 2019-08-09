Диетологи рассказали, почему сало и шоколад полезно есть на ночь

Благодаря правильному перекусу, уровень сахара в крови стабилизируется, а жиросжигающий гормон глюкагон избавляет от лишнего веса, утверждают диетологи.

Помимо этого, ложиться спать на пустой желудок вредно еще и для психического здоровья. Так, чувство голода создает стресс для организма, а также усиливает беспокойство и препятствует полноценному сну.

Однако далеко не все продукты подходят для позднего ужина. Помимо супа, каши, рыбы и белого риса, диетологи также советуют есть на ночь сало и сладости.

Сало – продукт диетический, поэтому идеально подходит для позднего перекуса. В нем отсутствуют углеводы, которые могут стать причиной избыточного веса, отмечают специалисты. Кроме того, в сале содержится много хорошего холестерина, который благотворно влияет на упругость кровеносных сосудов и состояние суставов. Отметим, включать в рацион питания диетологи советуют только соленое сало, от копченого и жареного продукта лучше отказаться.