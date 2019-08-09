Пт, 9.08.2019
Вот это да! Пугачева с Моисеевым произвели фурор в Юрмале, весь зал сбежался к ним СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Жизнь
  • Диетологи рассказали, почему сало и шоколад полезно есть на ночь

Диетологи рассказали, почему сало и шоколад полезно есть на ночь

Сало. Иллюстративное фото.

ФОТО: mylove.ru

Долгое время считалось, что прием пищи после 18.00 негативно сказывается на здоровье и фигуре. Однако со временем ученые опровергли это. Перекус на ночь не только не вреден, но даже полезен, главное, чтобы он был правильным. Как есть сало и шоколад на ночь и не толстеть, читайте в нашем материале.

Благодаря правильному перекусу, уровень сахара в крови стабилизируется, а жиросжигающий гормон глюкагон избавляет от лишнего веса, утверждают диетологи.

Помимо этого, ложиться спать на пустой желудок вредно еще и для психического здоровья. Так, чувство голода создает стресс для организма, а также усиливает беспокойство и препятствует полноценному сну.

Однако далеко не все продукты подходят для позднего ужина. Помимо супа, каши, рыбы и белого риса, диетологи также советуют есть на ночь сало и сладости.

Сало – продукт диетический, поэтому идеально подходит для позднего перекуса. В нем отсутствуют углеводы, которые могут стать причиной избыточного веса, отмечают специалисты. Кроме того, в сале содержится много хорошего холестерина, который благотворно влияет на упругость кровеносных сосудов и состояние суставов. Отметим, включать в рацион питания диетологи советуют только соленое сало, от копченого и жареного продукта лучше отказаться.

Сладкое также полезно в качестве перекуса на ночь. Однако есть нужно не пирожные или торты, а полезные лакомства – черный шоколад, сухофрукты и натуральную пастилу. Эти сладости помогают выработке эндорфинов и успокаивают нервную систему, что способствует крепкому и спокойному сну, передает Zen.yandex.ru.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ