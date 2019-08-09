«Трезвой не выходила на сцену»: поссорившуюся с Фадеевым Наргиз уличили в алкоголизме

«Все дело в том, что артистка трезвой не выходила на сцену. Она брала бутылку виски и так весь концерт за нее и держалась. Когда у меня в связи с этим начались проблемы с директорами концертных площадок, Наргиз заменила виски бутылкой газировки, куда она наливала спиртное. Так, чтобы никто не понял, что она пьет на сцене. И так каждый день. Она так напивалась, что порой не то что петь, говорить не могла», - утверждает промоутер.

Лавров рассказал, что иногда Наргиз закрывалась в гримерке, где раскладывала карты со своими приятельницами из «Битвы экстрасенсов». А еще звезда устраивала скандалы и добавляла в райдер нелепые запросы. Так, к примеру, она требовала, чтобы охранник ночь напролет дежурил у ее гостиничного номера.

«Она курила даже там, где нельзя дымить, а нам приходилось за нее платить штрафы. Я сразу сказал Фадееву, что требования Наргиз по райдеру весьма странные. Мягко говоря. Так что их разрыв меня не удивил. Максим, видимо, устал от выходок артистки», - подытожил Лавров.

Напомним, что ранее Topnews писал, что в российском шоу-бизнесе произошел очередной скандал. Накануне стало известно о том, что 48-летняя звезда шоу «Голос» Наргиз Закирова пожаловалась на то, что ей запрещают исполнять песни в связи с разрывом контракта с продюсером Максимом Фадеевым.

Последний, в свою очередь, отметился резким заявлением после того, как его бывшая подопечная предала огласке происходящую ситуацию. Наргиз сообщила, что лейбл MALFA Максима Фадеева запретил ей исполнять написанные продюсером песни.

По словам самой Закировой, буквально за сутки до отъезда в концертный тур ей сообщили, что ее выступления в Воронеже и Ростове-на-Дону отменяются из-за того, что она якобы отказалась ехать в тур.