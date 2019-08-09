Почему такие огромные? Грудь Водонаевой озадачила пользователей Сети

Размер груди телеведущей Алены Водонаевой на новом снимке в Instagram очень сильно озадачил пользователей. По их мнению, он вдруг стал слишком большой. Сама же светская львица решила пошутить и назвала себя в подписи к фотографии «мамой Стифлера на максималках», имея в виду американскую актрису Дженнифер Одри Кулидж, прославившейся благодаря серии фильмов «Американский пирог».

«Почему такие огромные?» — озадачилась в комментариях к публикации одна из подписчиц Водонаевой. «Реально мама Стифлера», — подтвердил юзер. «Ален, а не рано ли мамой Стифлера называться? Ей 57», — усмехнулся другой. «Блин, осенью сделаю себе такие же», — призналась еще одна подписчица.

Алена Водонаева ФОТО: Instagram