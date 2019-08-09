Фото и видео: в Москве прощаются с Вилли Токаревым

Певец Михаил Шуфутинский (слева спереди) у церкви Святого Николая в Котельниках во время траурной церемонии по умершему певцу Вилли Токареву.

Похороны Вилли Токарева организованы не как траурное событие, а как день памяти. Прощание проходит в храме на Таганке, но служба не идет. Громко звучит музыка, прямо в церкви - песни Вилли. Пришедшим попрощаться раздают музыкальные CD-диски с песнями артиста. Часть венков - от ресторанов Москвы, в которых выступал певец.