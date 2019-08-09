Фото и видео: в Москве прощаются с Вилли Токаревым

9 августа в Москве проходят похороны известного российского шансонье Вилли Токарева. Он умер 4 августа в онкоцентре, где провел последний месяц. Ему было 84 года.
Как сообщает strana.ua, возле здания, в котором проходит церемония прощания, собрались журналисты и поклонники. Звучат песни музыканта, дежурит охрана.
Похороны Вилли Токарева организованы не как траурное событие, а как день памяти. Прощание проходит в храме на Таганке, но служба не идет. Громко звучит музыка, прямо в церкви - песни Вилли. Пришедшим попрощаться раздают музыкальные CD-диски с песнями артиста. Часть венков - от ресторанов Москвы, в которых выступал певец.
Певец был женат трижды. У него осталось четверо детей: три сына и дочь. Последняя его семья, 41-летняя супруга Юлия, 19-летняя дочь Эвелина и 16-летний сын Милен живут в США. Похоронили исполнителя на Калитниковском кладбище.