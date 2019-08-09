Пт, 9.08.2019
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  • Фото и видео: в Москве прощаются с Вилли Токаревым

Фото и видео: в Москве прощаются с Вилли Токаревым

9 августа в Москве проходят похороны известного российского шансонье Вилли Токарева. Он умер 4 августа в онкоцентре, где провел последний месяц. Ему было 84 года.

Как сообщает strana.ua, возле здания, в котором проходит церемония прощания, собрались журналисты и поклонники. Звучат песни музыканта, дежурит охрана.

Певец Михаил Шуфутинский (слева спереди) у церкви Святого Николая в Котельниках во время траурной церемонии по умершему певцу Вилли Токареву.

ФОТО: Вячеслав Прокофьев/TASS

Похороны Вилли Токарева организованы не как траурное событие, а как день памяти. Прощание проходит в храме на Таганке, но служба не идет. Громко звучит музыка, прямо в церкви - песни Вилли. Пришедшим попрощаться раздают музыкальные CD-диски с песнями артиста. Часть венков - от ресторанов Москвы, в которых выступал певец.

Вдова Токарева Юлия Бединская-Токарева (справа) во время прощания с Вилли Токаревым в Николаевской церкви в Котельниках.

ФОТО: Вячеслав Прокофьев, ITAR-TASS/Scanpix

Певец был женат трижды. У него осталось четверо детей: три сына и дочь. Последняя его семья, 41-летняя супруга Юлия, 19-летняя дочь Эвелина и 16-летний сын Милен живут в США. Похоронили исполнителя на Калитниковском кладбище.

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