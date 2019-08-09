Влюбленный Виторган выложил в Сеть первое совместное фото с Нинидзе

Ранее пара скрывала свои отношении и не публиковала совместных фотографий. Однако накануне все-таки сделала исключение. На опубликованном в Instagram снимке 46-летний Виторган держит за руку 28-летнюю Нинидзе. В подписи к памятному кадру Максим просит угадать, когда был сделан кадр: на рассвете или на фоне заката.

Между тем, многие поклонники Виторгана считают, что его новый роман - лишь способ досадить бывшей жене. Пусть, мол, Собчак узнает, что он не только быстро о ней забыл, а еще и нашел себе девушку красивее и моложе. В то же время Ксения Собчак готовится к скорой свадьбе с Константином Богомоловым, которая запланирована на 13 сентября.