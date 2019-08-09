Пт, 9.08.2019
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Влюбленный Виторган выложил в Сеть первое совместное фото с Нинидзе

Максим Виторган

ФОТО: Instagram

В Сети появилось первое совместное фото актеров Максима Виторгана и Нино Нинидзе. Экс-супруг Собчак вместе с новой возлюбленной проводит отпуск на курорте в Греции, сообщает Topnews.

Ранее пара скрывала свои отношении и не публиковала совместных фотографий. Однако накануне все-таки сделала исключение. На опубликованном в Instagram снимке 46-летний Виторган держит за руку 28-летнюю Нинидзе. В подписи к памятному кадру Максим просит угадать, когда был сделан кадр: на рассвете или на фоне заката.

Нинидзе, как и Виторган, недавно пережила развод с режиссером Кириллом Плетневым. В начале мая супруги официально объявили о разрыве, пообещав сохранить приятельские отношения ради общего сына Александра.

Максим Виторган и Нино Нинидзе

ФОТО: Instagram

Между тем, многие поклонники Виторгана считают, что его новый роман - лишь способ досадить бывшей жене. Пусть, мол, Собчак узнает, что он не только быстро о ней забыл, а еще и нашел себе девушку красивее и моложе. В то же время Ксения Собчак готовится к скорой свадьбе с Константином Богомоловым, которая запланирована на 13 сентября.

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