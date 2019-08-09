Рики Мартин впервые показал лицо своей дочери

47-летний певец Рики Мартин не раз признавался в беседах с журналистами, что мечтает о большой семье. Пуэрториканская звезда воспитывает двоих сыновей-близнецов, Маттео и Валентино, которым на этой неделе исполнилось по 11 лет. А семь месяцев назад Мартин стал на шаг ближе к своей мечте о большой семье: на свет появилась его дочь Люсия, пишет Сплетник.
Певец долгое время скрывал ее от любопытных глаз, но сегодня нарушил собственный запрет и позволил фолловерам в Instagram рассмотреть лицо девочки.
На снимке, появившемся на странице звезды в соцсети, Люсия сидит на руках Джвана Йосефа, с которым Мартин узаконил отношения в январе 2018 года.
Свет моих глаз #Люсия,
— подписал фото ребенка Рики.
Девочка родилась в канун Рождества, в конце декабря 2018 года. По некоторой информации, она появилась на свет в день рождения Мартина, 24 декабря.
С тех пор как родились мои близнецы, я мечтал о дочери,
— ранее говорил певец в интервью.
Фото смотри ЗДЕСЬ!