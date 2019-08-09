Пт, 9.08.2019
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Рики Мартин впервые показал лицо своей дочери

Ricky Martin and Jwan Yosef attending the Los Angeles LGBT Center's 49th Anniversary Gala Vanguard Awards held at the Beverly Hilton Hotel in Los Angeles, California

ФОТО: Tammie Arroyo / AFF/PA Images

47-летний певец Рики Мартин не раз признавался в беседах с журналистами, что мечтает о большой семье. Пуэрториканская звезда воспитывает двоих сыновей-близнецов, Маттео и Валентино, которым на этой неделе исполнилось по 11 лет. А семь месяцев назад Мартин стал на шаг ближе к своей мечте о большой семье: на свет появилась его дочь Люсия, пишет Сплетник.

Певец долгое время скрывал ее от любопытных глаз, но сегодня нарушил собственный запрет и позволил фолловерам в Instagram рассмотреть лицо девочки.

На снимке, появившемся на странице звезды в соцсети, Люсия сидит на руках Джвана Йосефа, с которым Мартин узаконил отношения в январе 2018 года.

Свет моих глаз #Люсия,

— подписал фото ребенка Рики.

Девочка родилась в канун Рождества, в конце декабря 2018 года. По некоторой информации, она появилась на свет в день рождения Мартина, 24 декабря.

ФОТО: Gilbert Flores /Broadimage / Gilbert Flores /Broadimage

С тех пор как родились мои близнецы, я мечтал о дочери, 

— ранее говорил певец в интервью.

Фото смотри ЗДЕСЬ!

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