Рики Мартин впервые показал лицо своей дочери

47-летний певец Рики Мартин не раз признавался в беседах с журналистами, что мечтает о большой семье. Пуэрториканская звезда воспитывает двоих сыновей-близнецов, Маттео и Валентино, которым на этой неделе исполнилось по 11 лет. А семь месяцев назад Мартин стал на шаг ближе к своей мечте о большой семье: на свет появилась его дочь Люсия, пишет Сплетник.