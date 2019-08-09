Вот это успех! На выставке Людмилы Майоровой три картины были куплены сразу же

Как рассказала Людмила, она - человек домашний, рисует в свое удовольствие. Специального художественного образования у нее нет. По основной специальности Людмила архивариус. Несколько лет работала на Эстонском телевидении техническим редактором, потом получила диплом визажиста Международной школы CIDESCO и работала косметологом. У Майоровой двое детей, она занимается их воспитанием и домом.

«Первую картину я написала в 2002 году. Появилось спонтанное желание купить мольберт. Интуитивно почувствовла, что хочу рисовать акрилом. И попробовала перенести свои чувства, эмоции, внутренний мир на холст. Так и пошло. Я могла встать в два ночи и начать рисовать. Некоторые картины быстро рождались, некоторые рисовались долго. У меня всего лишь 4-5 тюбиков с красками, я смешиваю их, экспериментирую. Мне кажется, что если я попытаюсь повторить какой-то цвет, то у меня не получится», - говорит Людмила.

На выставке представлено 19 картин. У Майоровой их около 30, некоторые работы она подарила друзьям и близким. «Выставку в Mull мы организовали за две недели, - комментирует Людмила. - Наверное, звезды так сложились».