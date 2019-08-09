Пт, 9.08.2019
Никто не гуляет так, как жители Маарду! Смотрите, что творилось на Дне города (ГАЛЕРЕЯ) СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Пример для подражания: 43-летняя звезда «Клона» соблазняет формами в бикини

Пример для подражания: 43-летняя звезда «Клона» соблазняет формами в бикини

ФОТО: Instagram

Актриса показала стройную фигуру.

Жарким бразильским летом сейчас вовсю наслаждается Джованна Антонелли, которая в перерывах между съемками решила понежиться под солнцем. В своей соцсети 43-летняя звезда сериала "Клон" показала довольно соблазнительное фото, на котором сфотографирована в стильном черном купальнике. Глядя на снимок, можно с уверенностью сказать, что Джованна обладает просто роскошной фигурой!

Однако это и неудивительно. Актриса неоднократно признавалась, что помимо активных занятий спортом, следит за своим рационом и всегда питается сбалансированно. Также одну неделю в месяц Антонелли сидит на специальной очищающей диете: ест только вареную курицу, крупы и овощи.

ФОТО: Instagram

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ