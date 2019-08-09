Пример для подражания: 43-летняя звезда «Клона» соблазняет формами в бикини

Актриса показала стройную фигуру.
Жарким бразильским летом сейчас вовсю наслаждается Джованна Антонелли, которая в перерывах между съемками решила понежиться под солнцем. В своей соцсети 43-летняя звезда сериала "Клон" показала довольно соблазнительное фото, на котором сфотографирована в стильном черном купальнике. Глядя на снимок, можно с уверенностью сказать, что Джованна обладает просто роскошной фигурой!
Однако это и неудивительно. Актриса неоднократно признавалась, что помимо активных занятий спортом, следит за своим рационом и всегда питается сбалансированно. Также одну неделю в месяц Антонелли сидит на специальной очищающей диете: ест только вареную курицу, крупы и овощи.