Галерея: многоликий Юри Ратас - реакция главы правительства на действия членов коалиции

Говоря об атмосфере в правительстве, Ратас подчеркнул, что все его члены должны понимать, что в команде не может быть так, что треть ее членов чувствует себя прекрасно, а остальные - плохо. "Так может быть только в краткосрочной перспективе, но если мы говорим о долгих отношениях - такого быть не должно. В один момент это "притираение" закончится", - сказал премьер-министр.