Пт, 9.08.2019
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  • Галерея: многоликий Юри Ратас - реакция главы правительства на действия членов коалиции

Галерея: многоликий Юри Ратас - реакция главы правительства на действия членов коалиции

Нынешняя коалиция проработала ровно сто дней и по этому поводу премьер-министр и председатель Центристской партии Юри Ратас дал большое интерью для Postimees.

Во время интервью премьер-минист периодически менялся в лице. Гримасы отлично показывали отношение Ратаса к словам и действиям членов коалиции, пишет портал Elu24.

Говоря об атмосфере в правительстве, Ратас подчеркнул, что все его члены должны понимать, что в команде не может быть так, что треть ее членов чувствует себя прекрасно, а остальные - плохо. "Так может быть только в краткосрочной перспективе, но если мы говорим о долгих отношениях - такого быть не должно. В один момент это "притираение" закончится", - сказал премьер-министр.

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