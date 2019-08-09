Это не женщина, это мечта! Кейт Миддлтон в коротких шортах блеснула длинными ногами на яхте

Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в парусной регате The Kings Cup. Герцогиня и герцог Кембриджские ради этого прибыли на остров Уайт в проливе Ла-Манш.

Кейт Миддлтон и принц Уильям прервали свой отпуск на острове Мюстик ради спортивных соревнований, которые проходят на одном из крупнейших английских островов. В роли шкиперов они возглавили регату.

В объективах папарацци 37-летняя Кейт Миддлтон предстала в куртке и коротких черных шортах, блеснув длинными ногами. На ее голове была кепка с эмблемой королевской семьи, а на ногах - светлые кроссовки. Герцогиня в этом снаряжении выглядела очень эффектно.

Отметим, команда-победитель будет награждена специальным трофеем - кубком The Kings Cup. Церемония пройдет на набережной Коус.