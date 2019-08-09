Милла Йовович объявила о третьей беременности и раскрыла пол ребенка

13 недель назад я узнала, что снова жду ребенка, и испытала целую гамму эмоций: от огромной радости до полного ужаса. Из-за моего возраста и прошлой прерванной беременности я не хотела сразу привязаться к малышу. Мы с семьей жили как на иголках, проводя большую часть времени в кабинетах врачей, ожидая результатов анализов,