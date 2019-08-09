Милла Йовович объявила о третьей беременности и раскрыла пол ребенка
43-летняя Милла Йовович вместе с мужем Полом У. С. Андерсоном воспитывает двух прекрасных детей, и скоро звездное семейство поприветствует еще одного ребенка. Актриса беременна в третий раз, о чем рассказала поклонникам на своей странице в Instagram, заодно рассекретив и пол будущего малыша.
13 недель назад я узнала, что снова жду ребенка, и испытала целую гамму эмоций: от огромной радости до полного ужаса. Из-за моего возраста и прошлой прерванной беременности я не хотела сразу привязаться к малышу. Мы с семьей жили как на иголках, проводя большую часть времени в кабинетах врачей, ожидая результатов анализов,
— рассказала Милла.
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Страх потери у актрисы появился не просто так. В мае этого года в ответ на новые законы, ограничивающие аборты в США, Йовович рассказала свою печальную историю о том, как ей пришлось прервать беременность на поздних сроках по медицинским показаниям.
Это был один из самых ужасных опытов в моей жизни. Мне до сих пор снятся кошмары. Я была одинока и беспомощна. Я впала одну из самых тяжелых депрессий в своей жизни,
— призналась звезда.
К счастью, результаты врачебных тестов подтверждают, что все хорошо, и у дочерей Миллы, 11-летней Эвы и 4-летней Дэшиель, скоро появится младшая сестра. В комментариях к посту звезду поздравили поклонники и ее звездные друзья Челси Хэндлер, Алессандра Амбросио, Румер Уиллис, Саша Пивоварова и другие.