Пт, 9.08.2019
Никто не гуляет так, как жители Маарду! Смотрите, что творилось на Дне города (ГАЛЕРЕЯ) СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Милла Йовович объявила о третьей беременности и раскрыла пол ребенка

Милла Йовович объявила о третьей беременности и раскрыла пол ребенка
ФОТО!

Mila Jovovich

ФОТО: Jean-Marc Haedrich/SIPA / Jean-Marc Haedrich/SIPA

43-летняя Милла Йовович вместе с мужем Полом У. С. Андерсоном воспитывает двух прекрасных детей, и скоро звездное семейство поприветствует еще одного ребенка. Актриса беременна в третий раз, о чем рассказала поклонникам на своей странице в Instagram, заодно рассекретив и пол будущего малыша.

13 недель назад я узнала, что снова жду ребенка, и испытала целую гамму эмоций: от огромной радости до полного ужаса. Из-за моего возраста и прошлой прерванной беременности я не хотела сразу привязаться к малышу. Мы с семьей жили как на иголках, проводя большую часть времени в кабинетах врачей, ожидая результатов анализов,

— рассказала Милла.

Фото можно посмотреть здесь!

Страх потери у актрисы появился не просто так. В мае этого года в ответ на новые законы, ограничивающие аборты в США, Йовович рассказала свою печальную историю о том, как ей пришлось прервать беременность на поздних сроках по медицинским показаниям.

Это был один из самых ужасных опытов в моей жизни. Мне до сих пор снятся кошмары. Я была одинока и беспомощна. Я впала одну из самых тяжелых депрессий в своей жизни,

— призналась звезда.

К счастью, результаты врачебных тестов подтверждают, что все хорошо, и у дочерей Миллы, 11-летней Эвы и 4-летней Дэшиель, скоро появится младшая сестра. В комментариях к посту звезду поздравили поклонники и ее звездные друзья Челси Хэндлер, Алессандра Амбросио, Румер Уиллис, Саша Пивоварова и другие.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ