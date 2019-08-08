Чт, 8.08.2019
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  • Вглядитесь в эти морды: возможно, ваше счастье сейчас томится в кошачьем приюте

Вглядитесь в эти морды: возможно, ваше счастье сейчас томится в кошачьем приюте
Помогите найти новый дом!

Сегодня Международный день кошек – идеальное время поблагодарить своего усатого-полосатого за верность, преданность и каждодневные минуты радости.

Ученые давно выяснили, что у владельцев кошек здоровье намного лучше, чем у других людей. Сегодня руководитель развлекательных порталов Постимеэс Керту Юккум решила обратить наше внимание на тех котов и кошечек, которые сегодня томятся в приюте. Все они пережили ужасы уличных скитаний и сейчас ждут настоящего дома!

Пожалуйста, в Международный день кошек поделитесь этой галереей со своими родителями, друзьями, соседями, бабушками и дедушками – возможно, кто-то из них найдет своего сердечного друга в этих грустных глазах.

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