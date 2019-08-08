Вглядитесь в эти морды: возможно, ваше счастье сейчас томится в кошачьем приюте
Сегодня Международный день кошек – идеальное время поблагодарить своего усатого-полосатого за верность, преданность и каждодневные минуты радости.
Ученые давно выяснили, что у владельцев кошек здоровье намного лучше, чем у других людей. Сегодня руководитель развлекательных порталов Постимеэс Керту Юккум решила обратить наше внимание на тех котов и кошечек, которые сегодня томятся в приюте. Все они пережили ужасы уличных скитаний и сейчас ждут настоящего дома!
Пожалуйста, в Международный день кошек поделитесь этой галереей со своими родителями, друзьями, соседями, бабушками и дедушками – возможно, кто-то из них найдет своего сердечного друга в этих грустных глазах.