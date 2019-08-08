Чт, 8.08.2019
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Известная финская актриса объявила, что у нее отношения с эстонским хоккеистом

София Арасола и Сийм Лийвик

ФОТО: Instagram

Финская актриса София Арасола в интервью на телеканале MTV Uutiset сказала, что состоит в отношениях с эстонским хоккеистом Сиймом Лийвиком, передает Elu24.

28-летняя Арасола подтвердила, что она и 31-летний эстонский спортсмен вместе уже достаточно долго, но не уточнила, когда же между ними завязался роман.

София добавила, что была занята на съемках сериала «Бар на пляже», в котором у нее главная роль, целое лето, а также играла в Летнем театре Ювяскюля.

Осенью актриса планирует взять отпуск и отдохнуть со своим любимым человеком. 

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