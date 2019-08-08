«Остановись, мгновенье!»: Ляйсан Утяшева и Павел Воля с детьми отдыхают у океана

Ляйсан и Павел активно рассказывают своим поклонникам о том, как проходит их отпуск, публикуя видеоролики и сторис в своих микроблогах. Утяшева и Воля вместе с детьми остановились в доме прямо на побережье, поэтому весь день проводят на пляже.

В первой половине дня они загорают, купаются на волнах, вместе строят песочные замки. Затем Ляйсан, Павел, Роберт и София делают перерыв на обед и дневной сон, а потом снова возвращаются на пляж.

Смотрим на мир глазами детей, живем на пляже. Строим песочные замки (каждый день надо обязательно больше, чем вчера). Провожаем солнце, рассуждаем, куда оно уходит, встречаем Луну, сидим под звездами и долго разговариваем. Мы очень важные, и наша работа тоже: веселиться, наряжаться, копаться в песке, сражаться с волнами, бегать по горячему песку, ловить солнечные лучи и спать в обед... Остановись, мгновение,

— рассказала о семейном отпуске Утяшева.

В комментариях многие подписчики навали семью Воли и Утяшевой очень гармоничной и счастливой, а также признались, что им очень приятно наблюдать за их отдыхом.