Пт, 9.08.2019
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  • Видео: на фестивале «GoNarva!» Нарвский замок предстанет в привычном виде в последний раз

Видео: на фестивале «GoNarva!» Нарвский замок предстанет в привычном виде в последний раз

В преддверии Дня восстановления независимости Эстонии, 19 августа, в Нарвском замке пройдет рок-фестиваль «Go Narva!». 

Организатор и автор идеи фестиваля, музыкант Юрий «Юрбан» Новиков побывал в студии Limon LIVE и рассказал, как проходила подготовка к этому масштабному музыкальному событию.

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

«В Нарве этим летом не было ни одного большого фестиваля – красивого, доброго, как наш, – говорит Юрий.

– Что может быть интереснее и круче, чем выступление группы «Uma2rman» на свежем воздухе летом в Нарвском замке?!»

Помимо «Uma2rman» в рамках фестиваля выступят российские группы «Полюса», «Чиж & Co», белорусский коллектив «Леприконсы», а также эстонские группы AveNue и Terminaator.

По словам организатора, для того, чтобы приехать в Нарву, группе «Чиж & Co» пришлось перенести свой летний отпуск. Самое интересное, что после фестиваля Нарвский замок закроется на реконструкцию, и мы узнали эту новость, можно сказать, из первых уст.

«Нарвский замок в том виде, в котором к нему привыкли нарвитяне и гости города, на таком массовом мероприятии можно будет прочувствовать в последний раз. Потому что он закрывается на реконструкцию», – рассказал организатор «GoNarva!» в студии Limon LIVE.

ФОТО: Caro / Bastian / Caro / Bastian

Историческое здание, конечно, не изменится. А вот зеленый двор – та площадь, где традиционно проходили концерты и все праздники, можно будет увидеть в последний раз. Дальше там появится что-то очень модернизированное. 

Смотрите видео!

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