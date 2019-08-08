Видео: на фестивале «GoNarva!» Нарвский замок предстанет в привычном виде в последний раз

В преддверии Дня восстановления независимости Эстонии, 19 августа, в Нарвском замке пройдет рок-фестиваль «Go Narva!».
Организатор и автор идеи фестиваля, музыкант Юрий «Юрбан» Новиков побывал в студии Limon LIVE и рассказал, как проходила подготовка к этому масштабному музыкальному событию.
«В Нарве этим летом не было ни одного большого фестиваля – красивого, доброго, как наш, – говорит Юрий.
– Что может быть интереснее и круче, чем выступление группы «Uma2rman» на свежем воздухе летом в Нарвском замке?!»
Помимо «Uma2rman» в рамках фестиваля выступят российские группы «Полюса», «Чиж & Co», белорусский коллектив «Леприконсы», а также эстонские группы AveNue и Terminaator.
По словам организатора, для того, чтобы приехать в Нарву, группе «Чиж & Co» пришлось перенести свой летний отпуск. Самое интересное, что после фестиваля Нарвский замок закроется на реконструкцию, и мы узнали эту новость, можно сказать, из первых уст.
«Нарвский замок в том виде, в котором к нему привыкли нарвитяне и гости города, на таком массовом мероприятии можно будет прочувствовать в последний раз. Потому что он закрывается на реконструкцию», – рассказал организатор «GoNarva!» в студии Limon LIVE.
Историческое здание, конечно, не изменится. А вот зеленый двор – та площадь, где традиционно проходили концерты и все праздники, можно будет увидеть в последний раз. Дальше там появится что-то очень модернизированное.
Смотрите видео!