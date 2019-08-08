В продюсерском центре Фадеева прокомментировали заявление Наргиз об отмене концертов

Накануне Наргиз Закирова заявила, что ее концерты в ряде городов России были отменены из-за писем продюсерского центра MALFA. Об этом артистке, по ее словам, сообщили организаторы шоу в Воронеже.

«16 июля получила официальный документ о намерении лейбла MALFA запретить мне исполнять музыкальные произведения Максима Фадеева, документ о расторжении контракта с лейблом, а также фактический отказ продюсерского центра от обязательств по туру», — заметила Наргиз.

Заявление кумира взволновало поклонников. Фанаты певицы начали расспрашивать Максима Фадеева в Сети о причинах произошедшего. Тогда компания MALFA решила прокомментировать слова Наргиз, передает StatHIT.

«Выступления действительно не состоятся. Отмена связана с тем, что мы очень долгое время не могли выйти на связь ни с самой Наргиз, ни с кем-либо из ее команды. Неоднократно отправленные нами официальные запросы на подтверждение участия Наргиз в запланированных мероприятиях также остались проигнорированными.

В связи с этим, мы были вынуждены отменить выступления артистки, так как просто не имели возможности гарантировать организаторам ее присутствие на площадке, не говоря уже о репутационных и финансовых рисках, которые берут на себя лейбл и организатор из-за такой ситуации», — говорится в сообщении продюсерского центра.

Сотрудники MALFA просят Наргиз выйти с ними на связь, чтобы получить информацию о других концертах, запланированных на август. «Предлагаем Наргиз, помимо направления официального ответа на наш запрос, внести ясность посредством официального поста — подтверждения или отказа от участия в августовских концертах — в своем Instagram», — пишут представители лейбла.