Знаки Зодиака, которые сменят гнев на милость и любовь на ненависть в одну секунду

Среди всех знаков Зодиака существуют три, у которых этот самый шаг от любви до ненависти и наоборот очень короткий, пишет Zen.yandex.ru.

Лев в отношениях полон страстей, эмоции бушуют в нем, он горит и полностью отдается своему партнеру. Очень долго он может быть полностью погружен в своего избранника (избранницу), не замечая ничего плохого. Он просто не хочет это видеть. Но в определенный момент розовые очки спадают с глаз, и открывается картина реальности. На фоне идеальных отношений даже мелкие недочеты будут казаться трагедией. Льва охватят злость, агрессия, обида, раздраженность. Исправить все будет уже поздно. Льва отвернет от человека, он будет еще долго мстить.

У Козерога шаг от любви до ненависти очень короток. Он быстро наполняется злобой к своей бывшей второй половине. Но отомстить за свои внутренние переживания открыто не решается, а реализует свои мстительные планы исподтишка, за спиной и часто чужими руками. Вполне вероятно, что Козерог будет притворяться другом, делая свои «грязные» делишки. Спасти такие отношения невозможно, от любви не остается и следа: все выжигает злоба и обида. И трусливый Козерог не подойдет больше близко к обидчику.