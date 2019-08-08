Максим Галкин заявил, что мировая звезда скопировала образ Аллы Пугачевой

Максим Галкин выложил на своей странице в Instagram фрагмент записи концерта американской певицы и актрисы Барбары Стрейзанд, который состоялся пять дней назад. Юмориста удивило, что 77-летняя американская звезда скопировала образ Аллы Пугачевой — ее наряд, прическу, позы не отличить от российской Примадонны.

«Похоже, образ Аллы двадцатилетней давности дошел до мировых звезд», — написал Галкин под роликом.

На видеоролике, который юморист представил в качестве доказательства, Стрейзанд исполняет песню дуэтом с Арианой Гранде. Невероятное сходство 77-летней артистки поразило поклонников Аллы Борисовны.