Максим Галкин заявил, что мировая звезда скопировала образ Аллы Пугачевой
Видео с концерта, на котором американская звезда как похожа на российскую Примадонну выложил в своем Instagram Максим Галкин, пишет Пятый канал.
Максим Галкин выложил на своей странице в Instagram фрагмент записи концерта американской певицы и актрисы Барбары Стрейзанд, который состоялся пять дней назад. Юмориста удивило, что 77-летняя американская звезда скопировала образ Аллы Пугачевой — ее наряд, прическу, позы не отличить от российской Примадонны.
«Похоже, образ Аллы двадцатилетней давности дошел до мировых звезд», — написал Галкин под роликом.
На видеоролике, который юморист представил в качестве доказательства, Стрейзанд исполняет песню дуэтом с Арианой Гранде. Невероятное сходство 77-летней артистки поразило поклонников Аллы Борисовны.
«Только не женись теперь на ней, это всего лишь дешевая копия», — пошутил кто-то. «А что, Алла Борисовна не мировая звезда?!», — возмутился фанат Примадонны. «Подражает Алле во всем: образ, позы, придыхание…», - пишет третий, а кто-то предложил заявить об авторских правах.