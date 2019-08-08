Кафельникова устроила откровенную фотосессию в белье

Алеся Кафельникова Instagram

Модель показала, что она по-прежнему в отличной форме, продемонстрировав плоский живот и тонкую талию. Фанаты в свою очередь не поскупились на комплименты. Они даже сравнили Алесю с итальянской актрисой Орнеллой Мути и бразильской супермоделью Адрианой Лимой. А также отметили ее «фирменный» суровый взгляд. Но некоторые полюбопытствовали, кто делал снимки, в надежде, что это всё же был Фараон.