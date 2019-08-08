Международный День кошек: смотри, у кого из эстонских знаменитостей есть хвостатые друзья

Сегодня во всем мире отмечается День кошек. Смотри, кто из эстонских знаменитостей взял к себе в дом пушистого друга.
Любимица певицы Лийс Лемсалу - серая кошка породы скоттиш фолд, которую зовут Уэбби.
Актриса Лийс Ласс - большая любительница животных. У нее дома живет две кошки, которых она спасла с улицы.
Радиоведущий Аллан Роозилехт и его домашний любимец. «Из уличного кота в кота-короля - такова счастливая история Мистера Муркина», - говорил Аллан.
Владелица модельного агенства Беатриче и ее муж фотограф Эд Лабетски - хозяева двух кошек: Теодора и Талулы.
Кот Сипсик появился у певца Оття Лепланда в 2013 году. Отть нашел его в одном из приютов для животных. Осенью 2015 года проказник решил на время убежать из дома. Отть был в таком отчаянии, что попросил помощи в поиске кота через Facebook. Через девять дней Сипсик целым и невредимым вернулся домой.
У руководителя развлекательных порталов Postimees Керту Юккум дома живет кошка по имени Пантера.
Радиоведущая Кирсти Тиммер забрала из приюта харизматичного кота, которого назвала Микк.
У депутата Рийгикогу Марии Юферевой-Скуратовски тоже есть дома кошка.
У телеведущей Елены Соломиной дома живет вот такой черно-белый Мурзик.
Радио- и телеведущая Юлия Календа нашла своего рыжего друга в санатории «Белорусочка» в Белорусии, поэтому и имя ему дали соответствующее - Русик.