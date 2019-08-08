Международный День кошек: смотри, у кого из эстонских знаменитостей есть хвостатые друзья

Любимица певицы Лийс Лемсалу - серая кошка породы скоттиш фолд, которую зовут Уэбби.

Актриса Лийс Ласс - большая любительница животных. У нее дома живет две кошки, которых она спасла с улицы.

Радиоведущий Аллан Роозилехт и его домашний любимец. «Из уличного кота в кота-короля - такова счастливая история Мистера Муркина», - говорил Аллан.

Радиоведущий Аллан Роозилехт ФОТО: Erakogu

Владелица модельного агенства Беатриче и ее муж фотограф Эд Лабетски - хозяева двух кошек: Теодора и Талулы.

Кот Сипсик появился у певца Оття Лепланда в 2013 году. Отть нашел его в одном из приютов для животных. Осенью 2015 года проказник решил на время убежать из дома. Отть был в таком отчаянии, что попросил помощи в поиске кота через Facebook. Через девять дней Сипсик целым и невредимым вернулся домой.

У руководителя развлекательных порталов Postimees Керту Юккум дома живет кошка по имени Пантера.

Радиоведущая Кирсти Тиммер забрала из приюта харизматичного кота, которого назвала Микк.

У депутата Рийгикогу Марии Юферевой-Скуратовски тоже есть дома кошка.

У телеведущей Елены Соломиной дома живет вот такой черно-белый Мурзик.