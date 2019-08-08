Нежность зашкаливает! Певица Геттер Яани опубликовала первое фото со своей дочерью

Геттер Яани с дочерью Instagram

«Начало августа во всем мире посвящено грудному вскармливанию, - пишет Геттер в Instagram. - Я так счастлива, что могу кормить дочь грудным молоком. Каждый день я думаю и удивляюсь, на что способно женское тело! Какая сила! Какая красота!».