Чт, 8.08.2019
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  • Нежность зашкаливает! Певица Геттер Яани опубликовала первое фото со своей дочерью

Нежность зашкаливает! Певица Геттер Яани опубликовала первое фото со своей дочерью

Геттер Яани

ФОТО: Instagram

Певица Геттер Яани (26 лет) поделилась первой фотографией своего ребенка в социальных сетях, пишет Elu24. Этот пост также посвящен Всемирной неделе грудного вскармливания.

«Начало августа во всем мире посвящено грудному вскармливанию, - пишет Геттер в Instagram. - Я так счастлива, что могу кормить дочь грудным молоком. Каждый день я думаю и удивляюсь, на что способно женское тело! Какая сила! Какая красота!».

Геттер Яани с дочерью

Instagram

 
Певица Геттер Яани (26) и ее супруг Отт-Сандер Пальм стали родителями малышки Эмили 10 мая.

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