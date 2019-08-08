Нежность зашкаливает! Певица Геттер Яани опубликовала первое фото со своей дочерью

Певица Геттер Яани (26 лет) поделилась первой фотографией своего ребенка в социальных сетях, пишет Elu24. Этот пост также посвящен Всемирной неделе грудного вскармливания.
«Начало августа во всем мире посвящено грудному вскармливанию, - пишет Геттер в Instagram. - Я так счастлива, что могу кормить дочь грудным молоком. Каждый день я думаю и удивляюсь, на что способно женское тело! Какая сила! Какая красота!».
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Геттер Яани с дочерью
Певица Геттер Яани (26) и ее супруг Отт-Сандер Пальм стали родителями малышки Эмили 10 мая.