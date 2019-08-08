Моника Беллуччи в прозрачном платье без белья позировала в бассейне

Актриса обнародовала кадр волнующей фотосессии. Беллуччи легла на спину в бассейне. На ней не оказалось нижнего белья. Тело скрывало лишь легкое прозрачное платье с запахом и вырезом в зоне декольте цвета кофе с молоком. «Лето», — кратко пояснила Моника.