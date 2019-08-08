Чт, 8.08.2019
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Моника Беллуччи в прозрачном платье без белья позировала в бассейне

Моника Белуччи

ФОТО: Thibault Camus / AP

54-летняя актриса и модель решилась на откровенную съемку. Моника Беллуччи предстала в образе полуобнаженной русалки, передает Cosmo.

Актриса обнародовала кадр волнующей фотосессии. Беллуччи легла на спину в бассейне. На ней не оказалось нижнего белья. Тело скрывало лишь легкое прозрачное платье с запахом и вырезом в зоне декольте цвета кофе с молоком. «Лето», — кратко пояснила Моника.

Кинозвезда опубликовала еще несколько кадров соблазнительной фотосессии, которую сделал Тьемо Санде для французского журнала Madame Figaro. На другом снимке Моника с влажными распущенными волосами позирует в белом платье с обнаженными плечами и спиной.

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