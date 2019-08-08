Химическая лаборатория?! Cемья устроила прощание с Вилли Токаревым в очень символичном месте

«Похороны пройдут на Калитниковском кладбище, а прощание пройдет с 09:00 до 12:00 в храме Святителя Николая в Котельниках», – сообщил журналистам старший сын певца Антон Токарев. Храм был выбран не случайно – он находится в двух шагах от знаменитой сталинский высотки на Котельнической набережной, где после возвращения из эмиграции жил певец. Прихожанином этого прихода он и был долгие годы, пишет Dni.ru.

Но старожилы помнят, что в советские годы в этом храме много лет работала Центральная химическая лаборатория территориального геологического управления центральных районов Министерства геологии РСФСР. Здесь занимались инженерно-геологическими исследованиями песчаных и глинистых пород, изучением химического состава состава различных горных пород, определение в них вредных веществ. В народе судачили, что мышьяк, ртуть и кадмий тут якобы буквально пропитали все. Это заметно замедлило восстановление храма после его передачи РПЦ – освещение состоялось только в 1998 году.

Символично, что в отреставрированном храме было открыто представительство Православной Церкви Чешских Земель и Словакии в Москве. Тут же хранятся частицы мощей святых мучеников – князей Людмилы и Вячеслава Чешских, которые считаются небесными покровителями Чехии. А один из самых известных хитов Вилли Токарева называется «Наши в Праге»...