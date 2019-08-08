Химическая лаборатория?! Cемья устроила прощание с Вилли Токаревым в очень символичном месте

9 августа в Москве простятся с королем шансона Вилли Токаревым. У многих возникают вопросы, почему его тело было не упокоено шесть дней, вопреки всем православным канонам. Другие же интересуются, чем руководствовалась семья при выборе места для панихиды.
«Похороны пройдут на Калитниковском кладбище, а прощание пройдет с 09:00 до 12:00 в храме Святителя Николая в Котельниках», – сообщил журналистам старший сын певца Антон Токарев. Храм был выбран не случайно – он находится в двух шагах от знаменитой сталинский высотки на Котельнической набережной, где после возвращения из эмиграции жил певец. Прихожанином этого прихода он и был долгие годы, пишет Dni.ru.
Но старожилы помнят, что в советские годы в этом храме много лет работала Центральная химическая лаборатория территориального геологического управления центральных районов Министерства геологии РСФСР. Здесь занимались инженерно-геологическими исследованиями песчаных и глинистых пород, изучением химического состава состава различных горных пород, определение в них вредных веществ. В народе судачили, что мышьяк, ртуть и кадмий тут якобы буквально пропитали все. Это заметно замедлило восстановление храма после его передачи РПЦ – освещение состоялось только в 1998 году.
Символично, что в отреставрированном храме было открыто представительство Православной Церкви Чешских Земель и Словакии в Москве. Тут же хранятся частицы мощей святых мучеников – князей Людмилы и Вячеслава Чешских, которые считаются небесными покровителями Чехии. А один из самых известных хитов Вилли Токарева называется «Наши в Праге»...
Напомним, Вилли Токарев 22 мая оказался в реанимации. А скончался он после ухудшения состояния в столичном онкологическом центре на 85-м году жизни.