Концерт певицы Наргиз в Юрмале под угрозой срыва из-за ссоры с Максимом Фадеевым

Как оказалось, лейбл продюсера Максима Фадеева разорвал с ней контракт, поэтому её тур теперь под угрозой срыва. Об этом исполнительница рассказала на своей Instagram-странице.

Вчера Наргиз сделала публикацию в своем Инстаграм, где написала о том, что организаторы отменили концерты певицы в нескольких городах России из-за полученной информации от продюсерского лейбла MALFA.

Наргиз также получила документ о расторжении контракта с лейблом и фактический отказ продюсерского центра от обязательств по туру.

Получается, что мой августовский тур и по остальным городам: Юрмала, Красногорск, Чайковский - также находится под угрозой срыва,