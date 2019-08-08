Чт, 8.08.2019
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Концерт певицы Наргиз в Юрмале под угрозой срыва из-за ссоры с Максимом Фадеевым

Наргиз Закирова

ФОТО: Instagram

Узбекская и российская певица Наргиз Закирова должна 20 августа выступить в концертном зале "Дзинтари" в Юрмале, но теперь ее концерт, а также весь тур оказался под угрозой отмены, пишет Rus.tvnet.

Как оказалось, лейбл продюсера Максима Фадеева разорвал с ней контракт, поэтому её тур теперь под угрозой срыва. Об этом исполнительница рассказала на своей Instagram-странице.

Вчера Наргиз сделала публикацию в своем Инстаграм, где написала о том, что организаторы отменили концерты певицы в нескольких городах России из-за полученной информации от продюсерского лейбла MALFA.

Наргиз также получила документ о расторжении контракта с лейблом и фактический отказ продюсерского центра от обязательств по туру.

Получается, что мой августовский тур и по остальным городам: Юрмала, Красногорск, Чайковский - также находится под угрозой срыва,

- написала она.

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